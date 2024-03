Se conoce video previo al macabro homicidio de Grace Millane a manos del ‘asesino de Tinder’

Gillian Millane, madre de Grace, compartió en el podcast The Extraordinary Ordinary que ha intentado apartar a Kempson de sus pensamientos mientras lucha por reconstruir su vida destrozada.



“No pienso en él, no me importa lo que le pase”, dijo, y agregó: “Él entró en nuestra vida y destruyó a nuestra familia. No me importa su nombre, no me importa él”, dijo.



El hombre de 31 años presentó una apelación el año pasado, la cual fue rechazada por el Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda. En marzo de 2023, el juez David Gendall publicó la sentencia que detallaba los motivos para rechazar la apelación.



“Consideramos que ninguna de las sentencias individuales impuestas contenía ningún error ni la sentencia total acumulada de 11 años de prisión es manifiestamente excesiva”, dictaminó el juez Gendall.



En octubre de 2020, Kempson recibió condena por ocho cargos relacionados con delitos contra una expareja. Estos incluían violación sexual, amenazas de muerte, agresión con arma y agresión física a una mujer.