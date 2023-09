Un año después, ¿qué se sabe del intento de asesinato de Cristina Fernández?

Aunque el tiro no salió porque no había bala en la recámara, en videos quedó registrado el intento de magnicidio de ese jueves por la noche que conmocionó al país y el resto del mundo.

Asimismo, aseguraron que "los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos".

Esta suposición sigue el camino de la investigación con el objetivo de revelar a posibles instigadores, después de que la jueza María Eugenia Capuchetti solicitara en junio pasado llevar el caso a juicio oral y dar por concluida la investigación debido a la falta de pruebas de conexiones políticas.

La exmandataria solicitó su recusación argumentando que lo consideraba "un intento" para "evitar descubrir la posible implicación de terceros, financiadores e instigadores".

Previamente, Fernández apuntó contra el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), como presunto nexo del ataque, que responde a la candidata presidencial por esa formación, Patricia Bullrich.

La conexión con Milman se estableció 20 días después del atentado, cuando Jorge Abello, un asesor del gobernante Frente de Todos (peronista), aseguró haber escuchado al parlamentario decir en un bar, antes del ataque, que estaría en la costa argentina "cuando la maten".

A comienzos de mayo, la vicepresidenta denunció lo que consideró un supuesto "encubrimiento" del atentado y señaló directamente a la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Esta acusación se basó en una noticia que reveló que una testigo crucial en el caso había experimentado presiones para eliminar información de su teléfono móvil en unas instalaciones vinculadas a la exministra.

No obstante, estas "revelaciones mediáticas" no han avanzado en el sistema judicial argentino, que hasta el momento no ha logrado confirmar posibles conexiones.

A pesar de ello, han surgido voces que han cuestionado la autenticidad del atentado y han insinuado la posibilidad de que fuera una "puesta en escena" por parte de la vicepresidenta. Sin embargo, es importante destacar que las teorías planteadas a lo largo de este año no han proporcionado a la Justicia pruebas adicionales más allá de la actuación de individuos marginados impulsados por el odio.

