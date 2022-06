Un impactante video que circula en redes sociales revela el momento en que los soldados ucranianos eliminan un grupo de tropas rusas en Marinka después de tildar al ejército de Vladimir Putin de “turistas no invitados” en la región del este del país en medio la guerra lanzada por el Kremlin, el pasado 24 de febrero.

Además: El presidente Zelenski reitera que Ucrania no se rendirá ante Rusia

El metraje fue compartido por el K-2 Battle Group, parte de la 54.a Brigada Mecanizada, que ha estado luchando en el Donbás desde 2014.

Las tropas dijeron: “Seguimos mostrando el viaje de ‘turistas’ no invitados a pie por las calles de Marinka, en la región de Donetsk. Una multitud de ‘turistas’ pasaban mirando alrededor, pero no vieron la sorpresa en el camino, que fue puesta por los muchachos del grupo de reconocimiento K2 con la ayuda de la no menos famosa brigada de ‘construcción’”.

Le interesa:

“La sorpresa funcionó y a los ‘turistas’ no invitados no les gustó...”, comenta el audio del video.

Las tropas ucranianas firmaron las imágenes de la trampa mortal con el ahora famoso eslogan “Slava Ukraini”, que significa “Gloria a Ucrania” en inglés.