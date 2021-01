Hace unos días conocí a doña Carmen, una señora que trabaja ocasionalmente en una finca. Una mañana la encontré llorando y me contó sus angustias; la más grave, que sus hijos no iban a seguir estudiando. Me mostró su celular, un aparato de tecnología obsoleta, en el cual estudiaban sus 3 hijos porque no tienen computador y mucho menos internet. A esa vereda aún no llega la fibra óptica. También intentó mostrarme las guías y los libros que les envían, pero fue imposible abrirlos en ese móvil. Adicionalmente no tiene cómo pagar un cuidador para cuando le sale trabajo. ¡Todo un círculo vicioso maldito!

Como doña Carmen, son millones de personas sufriendo esta situación debido a la suspensión de la presencialidad en los colegios.

La sociedad debe concientizarse del sufrimiento de los niños por no ir al colegio; muy especialmente los más pequeños. Ellos necesitan aprender, socializar, realizar actividad física, comunicarse, expresar emociones, preguntar y compartir con los demás para su desarrollo motriz, social, cognitivo y emocional. Sin asistir a sus escuelas, muchos niños padecen de tristeza, depresión y angustia; sus esperanzas y sueños se desvanecen.

Los índices de violencia intrafamiliar y sexual están disparados debido a la pandemia. Hoy muchos niños se encuentran más vulnerables que nunca, ya que se encuentran encerrados con sus agresores, sin tener un sitio para refugiarse, como son sus colegios. Recordemos que según el ICBF, el 85% de los abusos se presentan en los hogares.

La adicción a la tecnología ha aumentado en esta época; los papás y las mamás encuentran en estos aparatos una forma de tranquilizar a los hijos y poder trabajar. Los niños y los jóvenes están pasando más tiempo en internet que lo aconsejado por todos los expertos.

Las cifras de deserción también son alarmantes. Según el MEN, más de 100 mil estudiantes abandonaron sus estudios en el 2020, aunque esta cifra puede ser mucho más alta.

El país no puede condenar a los niños a un año más sin asistir al colegio. Once meses fueron suficientes para preparar los pilotos, hacer las adecuaciones, capacitar al personal, padres y estudiantes; ajustar los horarios, identificar a los maestros con riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir debido al covid etc. Los niños no pueden ser víctimas de la negligencia de los adultos, y menos de la desidia del Estado frente a un tema primordial como este.

Señor presidente, llegó la hora de que el Ministerio de Educación se amarre los pantalones y decrete la emergencia educativa; basta ya de delegar la función más importante de esta cartera que es garantizar la educación de nuestros niños. De no hacerlo, tendremos un país aún más desigual, una sociedad con graves problemas de salud mental y una generación perdida.

Los invito a unirse a la iniciativa #LaEducaciónPresencialEsVital.