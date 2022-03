Video: Óscar Iván Zuluaga renuncia a su candidatura presidencial y apoyará a Federico Gutiérrez

El candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga confirmó en sus redes sociales que renuncia a su candidatura presidencial para unirse a la campaña presidencial del candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“En vista de los resultados electorales del día de ayer, y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, expresó Zuluaga en sus redes sociales.

Zuluaga expresó que lo hará sin cálculos políticos y, por el contrario, con mucho entusiasmo.

hasta este lunes candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, renunció a su aspiración presidencial para sumarse a la campaña de quien se impuso en la consulta de Equipo por Colombia.

El aspirante uribista no había logrado despegar en encuestas, pues no pasaba del 3 o 4 por ciento en mediciones, y en su partido no logró cohesión para ser apoyado. De hecho, su llamado a no votar en las consultas fue ignorado hasta por el presidente Iván Duque, de quien se dice también terminó impulsando a ‘Fico’.

Zuluaga había inscrito oficialmente su candidatura el pasado 9 de marzo en compañía de su fórmula vicepresidencial Alicia Eugenia Silva. Ese día aprovechó para referirse, precisamente, a los roces que sostuvo durante la contienda electoral con la coalición a la que hoy se adhiere.

“Siempre estuvo la intención de participar en la alianza Equipo por Colombia. Agoté todos los recursos y buenas intenciones. Pero actitudes y mensajes de algunos de los candidatos ofendieron los principios del Centro Democrático”, dijo para ese momento.

En semanas pasadas, cuatro de los cinco integrantes de la coalición –Aydeé Lizarazo, David Barguil, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez– ya habían abierto la posibilidad de unirse con Zuluaga tras la consulta del 13 de marzo. Alejandro Char no se pronunció sobre el tema.