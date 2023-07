En medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratación, renunció a la Secretaría de Cultura de Santander

Minutos antes de iniciar el debate de moción de censura en su contra y en medio del escándalo por presuntas irregularidades contractuales por $3 mil millones, Mery Luz Hernández presentó su carta de renuncia a la Secretaría de Cultura de Santander.

La decisión de la funcionaria se conoció justo cuando arrancaba el debate en la duma, el cual fue impulsado por el diputado Ferley Sierra, quien denunció presuntos hechos de corrupción en la cartera de Cultura, donde ejecutó el polémico contrato con el que habrían estafado a varios artistas.

La plenaria arrancó sin presencia de la funcionaria quien decidió no asistir a la Asamblea para responder por las presuntas irregularidades en el convenio.

Sin embargo, sí envío un documento en el cual calificó las denuncias del diputado Ferley Sierra como “injuriosas”.

“Debo con firmeza rechazar dichos señalamientos realizados en mi contra por quien se arroga el derecho de señalar, ser juez y parte sin verificar los procedimientos y las actuaciones necesarias”, dijo la funcionaria en la comunicación enviada.

“Fundación de papel”

En medio del debate, al cual no asistió la Secretaria, el diputado Sierra denunció presuntas irregularidades que habría tenido otros millonarios contratos con la que sería una “empresa de papel”.

Según la denuncia, en ocho años la empresa tuvo cero movimientos financieros, pero en 2021 habría registrado un activo corriente de $771.000.000.

Se trata de la Fundación de Emprendimiento Juvenil y Social, que no tiene instalaciones físicas contrario a lo que reposa en la información contractual, y la cual contrató con la Secretaría de Cultura en cabeza de Mery Luz Hernández, por un valor superior a los $2.837.4199.936, para “la elaboración de una estrategia para rescatar los valores, tradiciones, patrimonio material e inmaterial de los artistas, gestores, creadores culturales y artesanos de Santander”, pese a no tener idoneidad.

“Serán los entes de control los que determinen la ilegalidad y los delitos que se pudieron haber cometido ahí”, cuestionó el diputado.

En la ejecución del contrato, según Sierra, la entrega de estímulos en un concurso a los primeros lugares, el premio era de $2.500.000 para el primer lugar, $1.500.000 para el segundo y $500.000 para el tercer puesto.

“Pero en el evento, al primer lugar le dieron $1.400.000, al segundo lugar $1.000.000 y al tercer lugar $400.000. ¿Es justo que los artistas terminen financiando las fundaciones de papel? Si ese Emprendimiento Juvenil Social es tan idóneo, ¿por qué no son capaces de hacer ni la postura de una puntilla? Todo lo terminan subcontratando con unos terceros”, dijo Ferley Sierra en la plenaria de la Asamblea.

En 2021, esta misma empresa suscribió un contrato por $1.505.938.034.

“Tenían que legalizar la plata de otra forma. Entregaron unos premios. Tablets de $2.000.000. Me fui a mirar cuánto vale en el mercado y la misma vale $476.400. La embutieron en $2.000.000”, cuestionó.

Parqués a $700.000

Las denuncias del corporado fueron sobre varios contratos que suscribió la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, los cuales habrían estado relacionados con presuntos sobrecostos.

El diputado de la Alianza Verde denunció que se compraron parqués por un valor superior a los $700.000 cada uno.

“Alguien que se lo lleve a la Secretaria y se lo venda en $795.000. Que la prensa sepa que aquí se compra esa porquería de parqués”, dijo.

Piden radicados en Fiscalía

En medio de la plenaria, el diputado Mauricio Mejía reconoció la contundencia de las denuncias de Ferley Sierra y pidió que se radicaran las denuncias ante los entes de control.

“Lo que le vamos a pedir al diputado Ferley es que esto lo traslade a la Procuraduría, la Fiscalía la Contraloría, porque estoy seguro que aquí van a salir unos responsables. Eso no es discutible. Aquí se tiene que profundizar mucho más y por eso decíamos llegamos a un debate y no tenemos información, pero eso no le quita la seriedad con lo que aquí acaban de presentar los diputados. Hay unas aberrantes denuncias de los mismos artistas que preocupan porque van a resultar ellos damnificados.