$!Gobernador denuncia intenciones del Eln de incursionar en Santander aprovechando cese al fuego

“Me hablan de la intención del Eln en otros municipios de avanzar. Eso me parece gravísimo, por eso estoy pidiendo y y lo hago acá, públicamente no sé quién maneje la Mesa Nacional de Monitoreo y Verificación, o si es con el Comisionado de Paz que nos atienda, para que nos digan cuáles son las reglas de juego con el Eln, si ellos pueden meterse a Bucaramanga, pueden meterse a Girón pueden llegar armados a otros municipios o cuáles son las reglas del juego” , manifestó Díaz Mateus.

Aunque no reveló cuáles serían los municipios en riesgo, el mandatario departamental dijo que está gestionando reuniones con Gobierno Nacional para informar sobre estas amenazas de seguridad y establecer las reglas del juego con respecto al cese fuego y lo acordado en las mesas de diálogo.

“Estamos esperando una respuesta porque no podemos permitir que el Eln empiece a avanzar y a ganar control territorial, el Gobierno Nacional debe darnos una explicación, porque si bien hay un cese al fuego esto no puede interpretarse como la vía libre para que ellos puedan avanzar, a meterse donde no hay problemas, a ganar territorio para negociar más adelante”, agregó el mandatario departamental.

