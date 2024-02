$!La carrera contrarreloj para salvar los $1.4 billones de la vía Bucaramanga - Pamplona

Medidas contrarreloj

“El presidente Petro en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de no seguir girando recursos a las Vías 4G y ya lo comenzó a hacer en Antioquia. No queremos que esa historia se repita en Santander, por eso es necesario conformar mesas de trabajo en las que podamos llegar con soluciones con la ANI, de tal manera que no se pierdan los recursos” , explicó el representante Óscar Villamizar.

Problemática ambiental

“En una audiencia pública que se llevó a cabo en el 2021 se demostró con un estudio técnico juicioso de ingenieras ambientales, de ingenieros civiles, de abogados, de personas que viven en el territorio, caminando el territorio... le mostramos a la Anla todos los errores que cometieron en esa licencia ambiental. La agencia expidió la licencia detrás de un escritorio y no se dio cuenta que no son 10 cuerpos de agua, sino 28 los que vamos a tocar, entre ellos el más importante, el Río Frío que aporta el 30 % del agua al Acueducto de Bucaramanga. Esto entre muchas otras irregularidades”, expresó Milady Tovar, exconcejala de Floridablanca e integrante del comité.

La veedora aseguró que, si bien no se oponen al proyecto, se deben revaluar los estudios y diseños del mismo, para plantear su construcción en otro trazado.

Postura similar presentó el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, al señalar que si bien es imperativo descongestionar el tráfico pesado de la Comuna 14 de la capital del departamento, también es necesario cuidar los Cerros Orientales que son el principal ‘pulmón’ de la ciudad.

“Está claro que no podemos perder esos recursos de la Nación. No podemos dejar perder ese importantísimo proyecto vial que ayudaría a desviar todo el tráfico pesado que proviene del sur del departamento, pero tampoco podemos perder los Cerros Orientales. Nosotros hemos sido muy radicales. Los cerros no se pueden tocar si están afectando las cuencas hídricas y también la fauna. Eso qué quiere decir, pues la exigencia de replantear el estudio y de establecer cuál es la ruta que no afecta, pues tiene que hacerse”, aseguró Beltrán.

Cifras de la ANI revelan que antes de ser suspendido el proyecto, el Concesionario Autovía Bucaramanga alcanzó a talar 5.600 árboles de las veredas Guayanas (cerca a la Universidad Pontificia Bolivariana), Casiano, Helechales (al lado de El Santísimo) y Vericute, en los cerros orientales.

Según la licencia ambiental, la compensación de los daños ambientales que se produzcan con la ejecución de la obra de construcción de la autopista 4G se deberá realizar en los municipios de Rionegro y Matanza.

Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus insistió en que ya se taló la gran mayoría de árboles que se requerían para construir los 13 kilómetros de la Unidad Funcional 1.

