Realizan primer consejo de seguridad con enfoque de género en Barrancabermeja

En el consejo de seguridad con enfoque de género, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

En el consejo de seguridad con enfoque de género que se hizo en Barrancabermeja, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

Compartir

El preocupante panorama de violencia que viven las mujeres en Barrancabermeja motivó la realización del primer consejo de seguridad con enfoque de género, el cual se desarrolló el pasado jueves 4 de abril en el comando del departamento de Policía del Magdalena Medio.

En este espacio, que reunió a organizaciones sociales, instituciones y autoridades locales, se analizaron las diferentes situaciones de violencia que afectan a las mujeres en el ‘Puerto Petrolero’ y se acordaron compromisos institucionales para abordar estas problemáticas.

Doris Flórez Anaya, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y representante del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, explicó que este espacio se había solicitado con antelación ante la preocupación que les asiste a las organizaciones sociales frente a la realidad que viven las mujeres en el territorio.

En el consejo de seguridad con enfoque de género que se hizo en Barrancabermeja, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

“Las organizaciones de mujeres veníamos pidiendo hace rato que se hiciera este consejo de seguridad y se nos da la razón a nuestras preocupaciones porque está disparado todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y, además de eso, hay una situación de contexto que nuevamente pone a la mujer en riesgo, porque los actores armados en medio de las discusiones y de los asesinatos con hombres están poniendo a la mujer en medio de esa disputa”, dijo la líder.

La preocupación de las organizaciones de mujeres no es en vano, pues según estadísticas de la Fiscalía del Magdalena medio, develadas en dicho consejo de seguridad, en los últimos años se han aumentado las denuncias de delitos relacionados con las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Las cifras muestran que el Puerto Petrolero pasó de cero reportes de homicidios y feminicidios en el 2021, a registrar siete casos de este tipo, un feminicidio y seis homicidios, durante el año anterior.

En el consejo de seguridad con enfoque de género que se hizo en Barrancabermeja, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

Paulatinamente, los casos han ido aumentando año tras año, y el panorama actual es poco alentador, pues en lo corrido del 2024, cuatro mujeres han perdido la vida de manera violenta; dos de los casos han sido catalogados por el ente investigador como feminicidios y los otros dos como homicidios.

Las estadísticas para el tema de violencia intrafamiliar también son preocupantes. Durante el 2023, se registraron 1.247 denuncias, lo que representó un aumento del 12% con respecto al año 2022, cuando se denunciaron 1.115 casos.

En el primer trimestre del año en curso hay registro de 223 denuncias de violencia intrafamiliar. El único delito en contra de mujeres que ha mostrado una reducción son los relacionados con violencia sexual, ya que en el 2021 se reportaron 375 denuncias; en el año 2022 fueron 347 y en el 2023, 204.

En el consejo de seguridad con enfoque de género que se hizo en Barrancabermeja, organizaciones sociales expresaron su preocupación por la situación de violencia en contra de las mujeres. Exigen acciones urgentes.

Por esto que está pasando, según Laura Eslava, representante de la organización Magdalena Diversa, urge que haya respuestas institucionales urgentes.

“Lo que queremos es que la institucionalidad nos brinde apoyo y no solo que nos escuchen, porque ya nos han escuchado mucho, pero no nos han atendido como debe ser. Esto es necesario para que nos sintamos seguras y esto no solo para las mujeres cisgénero, sino para la comunidad trans que también somos víctimas de abusos y violencias que no deberían estar ocurriendo. Necesitamos rutas de atención y contactos con las fiscalías eficaces, necesitamos resultados porque no nos sentimos seguras en esta ciudad”, expresó.

Compromisos

Para Tania Mogollón, concejal de la ciudad, este panorama obliga a que desde la corporación edilicia se haga seguimiento a la implementación de la política pública de mujeres.

“Desde el Concejo nos vamos con la tarea de revivir el acuerdo 08010 que habla de la política publica de la mujer, pero además de esa ruta de atención que se debe fortalecer y que garantice el derecho a la vida para que no ocurran más feminicidios en nuestro territorio”, dijo la concejal.

Por su parte, Harold Villabona, secretario del Interior de Barrancabermeja, dijo que desde la administración distrital se harán esfuerzos expedir un acto administrativo que institucionalice la realización de los consejos de seguridad para mujeres, por lo menos cuatro veces al año.

“Vamos a hacer un trabajo específico con las comisarías de familia a través de una mesa de trabajo, donde se evalúe cada una de las situaciones que se están presentando y se establezca un plan de mejora, con una articulación más directa con la Fiscalía General de la Nación y Casamatriz, para que nuestras mujeres puedan sentir que hay una atención integral y no separada”, expresó el funcionario.