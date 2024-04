Se agudiza la crisis en la ciénaga El Llanito, Santander: se quedaron sin agua y sin poder pescar

La fuerte sequía ha impactado la ciénaga el Llanito y los pozos artesanales de donde se abastece la comunidad.

La sequía agudiza la crisis que viven las comunidades del corregimiento El Llanito de Barrancabermeja. El panorama que se evidencia hoy en la ciénaga es desolador: el afluente se secó casi en su totalidad y quedó reducido en grandes playas de arena y lodo en donde permanecen las canoas de pescadores que no pueden realizar sus faenas diarias.

A eso se suma que la población asegura que se quedó sin agua para satisfacer sus necesidades básicas, ya que los pozos artesanales de donde extraían el líquido también se secaron.

“Lo que está ocurriendo en el Llanito es una crisis sin precedentes en toda su historia. Hoy nos quedamos sin agua, nos quedamos sin qué comer. Ni agua tenemos para tomar porque así traigan agua en carrotanques eso no alcanza para abastecer al pueblo. Antes acá había pozos, pero ya están secos a raíz de esta situación, la gente también tomaba agua de la ciénaga, pero hoy lo que hay es puro lodo, está totalmente seca”, dijo Luis Alberto González, fiscal de Asojuntas del corregimiento El Llanito.

La salida de algunos pobladores es trasladarse hasta el casco urbano para abastecerse o seguir cavando pozos con la ilusión de encontrar algo de agua.

“La gente que tiene un transporte viajaba media hora hasta el casco urbano, pero los que no, estamos mal, tratando de excavar más profundos los pozos a ver si extraemos algo de agua, aunque sea una gota. La situación cada día se agrava, no hay agua en el Llanito. El agua es vida, pero no la tenemos ni para tomar, estamos pidiendo que nos ayuden porque esto es una emergencia humanitaria y ya no sabemos que hacer”, relató Nielsy José Villareal, líder de la Asociación de pescadores del corregimiento El Llanito.

A esto se suma, que los pobladores que en su mayoría dependen de la pesca, están de brazos cruzados, sin poder llevar el sustento a sus hogares. “No tenemos qué comer. Todo lo que era agua es lodo y los pescadores tienen sus canoas ahí varadas porque no hay por donde navegar, ni decir que vamos a pescar en el Sogamoso porque no hay cómo llegar hasta allá. Aquí la gente depende de la pesca y si no hay ciénaga, que es nuestra empresa, nosotros nos quedamos sin el sustento; acá ya no llega nadie porque los restaurantes tampoco pueden abrir, no hay agua y no hay pesca”, dijo el líder.

Ante este panorama, los habitantes de esta zona hicieron un llamado a los gobiernos local, departamental y nacional para que los escuchen y los ayuden en esta época de crisis. “Estamos cansados de hacer llamados y si no nos escuchan nos va tocar llegar a las vías de hecho, protestar. Hemos pedido insistentemente que nos hagan dragado a la ciénaga y un dique de verano, pero nadie ha prestado atención a lo que esta ocurriendo y hoy esto es desastroso nos da tristeza ver que nos quedamos sin ciénaga”, dijo el líder de pescadores.

Aumentarán suministro con carrotanques

Ricardo Andrés Herrera, subsecretario de gestión de Riesgos de Barrancabermeja indicó que en el corregimiento El Llanito se mantienen las alertas en algunos sectores que desde el mes de enero se ven afectados por la falta de agua y a quienes se les ha abastecido con carrotanques.

“El fenómeno de El Niño esta afectando a toda la ciudad. Lo que tenemos es que las comunidades mas afectadas con aquellas que se abastecen de pozos profundos y que no están conectadas con el sistema de acueducto municipal. En el llanito tuvimos alertas con los sectores de Pénjamo Rodeo y Tabla Roja, los cuales se han venido atendiendo con el suministro de agua de manera semana, con el apoyo de Bomberos y Aguas de Barrancabermeja”, dijo el funcionario.

Y agregó que esta semana se harán las caracterizaciones en nuevos puntos en donde las comunidades manifiestan estar sin el líquido. “Hemos atendido los llamados de las comunidades y queremos decir a las comunidades que estamos de puertas abiertas y ya esta semana tenemos programa la actividad a dos nuevos sectores que dijeron tener la necesidad de agua que son los sectores de cabecera y Campo Gala. Los vamos a caracterizar para poder hacer el suministro en esos puntos también”, precisó.

Llamado al ahorro

Ante los efectos del fenómeno de El Niño, y la alerta que hay en el departamento de Santander por un posible razonamiento de energía, a raíz de los bajos niveles del embalse Topocoro, Ludwig Gómez, secretario de medio ambiente hizo un llamado a la comunidad para que haga uso eficiente del agua y de la energía eléctrica.

“Hacemos un llamado a todos para que hagamos uso eficiente de la energía eléctrica y el agua potable. Los niveles de la represa Topocoro que abastece de energía a Santander tiene unos niveles de alta preocupación. El Gobernador ha manifestado la posibilidad de racionamiento de energía en las próximas semanas. Pedimos a la comunidad de hacer uso eficiente de este recurso”, dijo el Secretario de Medio Ambiente.

Según el funcionario, lo pronósticos del Ideam advierten que la próxima semana iniciaría la temporada de lluvias, lo que permitirá que los afluentes afectados recobren sus niveles.

Cabe mencionar que, en el casco urbano del Puerto Petrolero no hay riesgo de desabastecimiento de agua, ya que la ciénaga San Silvestre, de donde se capta el líquido para el consumo, mantiene niveles óptimos.