Comunidades piden mayor control de tráfico pesado en ‘Paso Nivel’ de Barrancabermeja

Para peatones y conductores que transitan por el sector conocido como 'Paso Nivel' y Postobón sigue siendo una tortura el paso en esta zona, debido a la congestión y el alto tráfico de vehículos de tipo pesado.

Líderes de barrios aledaños aseguran que con la llegada de la época decembrina ha aumentado el tránsito de automotores, que, a diario, deben circular entre grandes tractomulas, que, según las denuncias ciudadanas, en ocasiones transitan a altas velocidades.

“En estos días ha sido impresionante, los carros tanques que salen desde Ecopetrol hacia la vía Llanito, se han visto de manera desaforada; es una cosa impresionante y como todos sabemos esto es una zona residencial, algunos pasan a altas velocidades. A la Alcaldía desde hace rato, se le viene dando la inquietud, porque de verdad deben de ser razonables, pero por acá ya es imposible transitar y da más temor para los motociclistas y peatones les va peor porque”, dijo Omaira Prada, líder del barrio Los Alpes.

Por eso, la comunidad pide que haya una presencia constante por parte de agentes de tránsito. “No se ve un policía de tránsito, no se ve un semáforo, no se ve nada, no sé quién será el encargado de eso, ahí deben colocar un agente de tránsito o un semáforo porque aquí ya han habido accidentes graves”, expresó Carlos Arturo Ramírez, habitante del sector.

Ante la queja, Fernando Lizarazo, comandante de la Guardia de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, ITTB, dijo que este es uno de los puntos críticos de movilidad en la ciudad, no solo por la circulación de tráfico pesado, por el alto flujo vehicular de automotores.

“Se ha incrementado el parque automotor de motocicletas y de vehículos particulares y esto hace que haya más flujo vehicular lamentablemente, pues es la misma vía con las mismas características. Hay que entender que está cerca a una vía férrea y también varios barrios tienen su entrada y su salida por este sector. Entonces, consideramos que es una vía, que sí, necesita de pronto una intervención. Este es uno de los puntos críticos que tenemos por todos esos factores que también conllevan a que haya accidentalidad”, dijo.

Además de eso, recordó que para los vehículos de tráfico pesado hay una resolución vigente, la cual prohíbe el tránsito de los mismos en las horas pico.

“Tránsito y Transporte desde el año pasado tiene una restricción para vehículos demás de 10 toneladas en las horas pico; es así como a partir de las 11:45 hasta la 1:45 de la tarde está prohibido el tránsito de vehículos de más de 10 toneladas por este sector", explicó.

Y agregó que: "Para poder controlar dicha resolución o dicha restricción, colocamos agentes de tránsito más allá del Boston, otras unidades por los lados de la puerta de 25 de Agosto y unas unidades en la glorieta de Fertilizantes y en Postobón, a veces mandamos agentes a hacer control”.

Dicha resolución se mantendrá vigente hasta febrero del año 2024.

Recomendaciones

El comandante de la guardia de tránsito recordó a las comunidades que mantener el orden de la vía y prevenir los siniestros viales es responsabilidad de todos.

“Es importante que al transitar por esta zona entendamos que este tipo de vehículos tiene muchos puntos ciegos. Muchas veces, nosotros como conductores de vehículos más pequeños, se nos dificulta de pronto adelantarlos o nos da pereza seguir detrás de ellos y lo que hacemos es adelantarnos en una vía doble sentido y esto es lo que ocasiona los accidentes. Aquí la idea es que todos pongamos un poquito de nuestra parte y realmente tomar conciencia; este tipo de vehículos el conductor tiene muchos puntos ciegos”, dijo.

Así mismo, el funcionario recalcó a los conductores de tráfico pesado que es recomendable que en esta zona no se conduzca a velocidades que superen los 40 kilómetros.