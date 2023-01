Rechazan adjudicación de obras del Mirador del Río

Con pancartas y paradas en el predio en donde se proyecta la construcción del Mirador del Río, el grupo de cocineras del sector de El Muelle de Barrancabermeja protestó para expresar su oposición al anuncio que hizo el alcalde sobre la adjudicación del contrato para el inicio de la construcción del Mirador del Rio, edificación en donde quedarían ubicados lo restaurantes que hoy día están sobre el sector de El Muelle, a orillas del río Magdalena.

“Él (Alcalde) quiere hacer el Mirador del Río, y avanza en su intención de hacer la obra en contra de lo que pensamos nosotras, que somos las que hemos estado acá durante años; estamos en desacuerdo porque creemos que esto será un negocio por lo que exigimos que si se va a hacer una obra que se haga pero que nos dejen donde estamos cerca al río porque comer con la brisa y el paisaje del Magdalena es una tradición”, dijo Rosalía Campo, presidenta de la Asociación Paseo del Río en Barrancabermeja.

En el lugar, de manera simbólica, las mujeres instalaron una piedra que, según ellas, simboliza “El coraje y resistencia de las mujeres del paseo del Río en contra de la corrupción que busca extinguir el paseo del Río”.

El abogado Leonardo Granados, apoderado del grupo de las mujeres, insistió en que el desarrollo del proyecto, tal y como lo ha planeado el gobierno del alcalde Alfonso Eljach, será perjudicial para el grupo de cocineras y que va en contra de las normas de protección de bienes de interés cultural.

“Lo que se quiere es destruir un legado; presentamos acciones legales que están en trámite en este momento, además de eso ya el juzgado le ordenó al alcalde los estudios de todos los bienes de interés cultural y donde estamos, es el área de influencia del cuartel de Policía, es decir que no se puede construir hasta tanto exista un estudio que determine factores de riesgos y amenazas y que no se puede construir edificaciones con mayores pisos, el cuartel tiene dos pisos ya violaron la ley porque la casa de la mujer empoderada, con el BIT lo quieren hacer y con el Mirador también porque lo proyectan a cuatro pisos”, dijo el abogado.

Y agregó que lo que plantean, es que en el predio destinado se haga un parqueadero para quienes frecuentan la zona del río y el sector se remodele sin necesidad de trasladar a las cocineras, “aquí puede quedaron parqueadero, que es lo que proponemos y que se remodele la zona donde están las cocineras; no nos oponemos a que se intervenga la zona, lo que no queremos es que las mujeres salgan de donde históricamente están y en donde se ha construido un legado y toda una tradición”, dijo.

Otra de las preocupaciones, según Raúl Barba, representante de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, es que se han priorizado e iniciado obras en una zona que está en riesgo, “siguen gestionando proyectos individuales y no han resuelto el tema central que es el tablestacado que fue declarado desierto; sin embargo adjudicaron el BIT y lo mismo con el Mirador del Río; entonces no se entiende como no se interviene un sector donde se debe mitigar el riesgo por el tema del río, pero si se priorizan otras obras”, dijo.

La protesta de las mujeres, se dio luego de que el pasado 30 de diciembre el alcalde Alfonso Eljach, anunciara el inicio de obras en el BIT del río y la adjudicación del proyecto para la construcción del Mirador del Rio, “El Mirador del río ya se adjudicó, está en fase de legalizaciòn y esperamos pronto iniciar obras”, dijo el alcalde.