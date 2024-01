$!Video: Asesinan a tres personas en pleno concierto de las ferias de Morales, sur de Bolívar

El crimen ocurrió sobre las 2:30 am del pasado domingo, en la plaza principal del municipio, cuando la multitud disfrutaba de la presentación en tarima del artista vallenato “El Mono” Zabaleta.

En el municipio de Morales, sur de Bolívar, la comunidad no sale del asombro y de la consternación, luego del asesinato de tres integrantes de una misma familia que departían en un concierto desarrollado en el marco de las Fiestas Patronales de la localidad.

“Por ahora no hay una hipótesis clara sobre el hecho, tampoco si estas personas hacen parte de algún grupo armado. Ya se inició la investigación y esperamos pronto dar con la captura de los delincuentes, ya hay un equipo especial que tiene como tarea esclarecer este hecho, hay declaraciones de algunos testigos y también de los acatados; más temprano que tarde daremos resultados” , expresó el Coronel Cubillos.

Hasta el momento la Policía dice que no tiene indicios de los motivos que generaron este hecho violento, al tiempo que desconocen si los responsables hacen parte de algún grupo armado.

Ofrecen $20 millones de recompensa

Tras el triple asesinato, las autoridades civiles y de Policía, adelantaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se fijó el pago de hasta $20 millones de recompensa a quien suministre información que permita la captura de los responsables del crimen.

“Con ocasión de este hecho suspendemos todos los actos culturales y religiosos y también ofrecemos una recompensa hasta de $20 millones a quien nos ayude a dar con el paradero de quienes cometieron este triple asesinato. Lamentamos estos hechos que nos e pueden volver a presentar., no puede haber espacio para los violentos aprobamos los procesos de paz y rechazamos la violencia. No vamos a descansar hasta que no demos con el 0paraderop de estos violentos”, dijo Ezequiel Salcedo, alcalde de Morales.

Así mismo, se estableció ley seca y toque de queda hasta el día 23 de enero.