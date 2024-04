Invasiones del espacio público afectan a vecinos del barrio Quintas de Santa Ana

Las denuncias de la comunidad sobre las invasiones del espacio público no paran; esta vez son los habitantes en Quintas de Santa Ana los que piden operativos de despeje en su barrio.

Vehículos de carga pesada se estacionan sobre las bahías, que son de uso exclusivo para los dueños de predios en este barrio. (Foto suministrada/VANGUARDIA)

Los habitantes del barrio Quintas de Santa Ana denunciaron las constantes invasiones en las calles 105 y 106, con carreras 12 y 15, en inmediaciones del sector Malpaso; ocupaciones que han desencadenado en desorden, inseguridad, suciedad y, en general, un pésimo ambiente.

Se ha conformado un 'mercado persa' en el barrio. (Foto suministrada/VANGUARDIA)

Este sector, que se encuentra entre los límites de Bucaramanga y Girón, se ha convertido en un lugar frenético por la presencia de vehículos de carga pesada que se estacionan a lo largo de esos tramos vehiculares; de igual, forma proliferan las ventas ambulantes, que se improvisan en la zona; y además se adecuó un improvisado mercado popular sobre la vía.

Los habitantes en situación de calle han improvisado en la vía un 'hogar de paso'. (Foto suministrada/VANGUARDIA)

Por otro lado, según denuncian los vecinos, personas en situación de calle han armado sus invasiones en la zona e incluso han llevado al lugar muebles viejos, colchones, sillas, convirtiendo estas cuadras en sus ‘hogares de paso’.

El tema ha sido denunciado, en reiteradas oportunidades, por los integrantes de la Junta de Acción Comunal del sector, “pero nada se ha logrado”.

“Con el asunto de los camiones que invaden la zona, lastimosamente las autoridades e inspectores del espacio público no impulsan los operativos de control respectivos. Nosotros, como ciudadanos, estamos preocupados por la seguridad y por el deterioro del entorno de nuestro barrio. Nos sentimos amenazados e intimidados por la cantidad de personas que no viven en el sector que se están adueñando de los espacios: incluso han ocupado las bahías del sector”, dice la carta que enviaron los vecinos a esta Redacción.

“Son más de 30 vehículos de carga pesada los que diariamente se ubican en nuestro sector y que permanecen allí desde las 6:00 a.m. y hasta las 8:00 a.m. No sé por qué la Dirección de Tránsito no les pone correctivos”, señalan en su misiva los vecinos.