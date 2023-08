Alerta: "Santander está en alto riesgo de incendios forestales"

Advierten posibles catástrofes

Expertos de la Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga señalaron cuatro factores y fenómenos que pueden incidir en este tipo de incendios, y por ende agravar la situación actual.

“Las altas temperaturas, los vientos de agosto, el recrudecimiento de la temporada de menos lluvias, con incidencia del fenómeno de El Niño”, pueden repercutir y originar graves daños ambientales en esta época de incendios que se alerta.

La autoridad ambiental solicitó a la comunidad, especialmente del sector rural, no realizar ningún tipo de quema para preparar terrenos para cultivos. También recomendó no quemar basuras, no dejar fogones encendidos en los paseos, ni hacer ningún tipo de fogata a cielo abierto.

“Los fuertes vientos pueden arrastrar material encendido y prender fuego en la capa vegetal, ramas, pastos o cualquier elemento combustible seco y generar un incendio de grandes proporciones”, señaló la Cdmb.

Si presencia un incendio en zona verde o natural puede reportarlo a través de la línea de emergencias de bomberos, 119.

Si conoce actividades relacionadas con quemas o fogatas sin permiso, puede denunciar la situación y a los presuntos responsables a través de la línea del Grupo Élite Ambiental, GEA de la Cdmb: 318 706 9866. Igualmente puede enviar información mediante el correo: info@cdmb.gov.co.