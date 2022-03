“Siempre me han gustado mucho los rompecabezas. Entender, por qué pasan las cosas, desde pequeña fui muy curiosa con ello. Mi hermana y yo estuvimos rodeadas de ciencia y de ingeniería. Yo soy ingeniera, me gusta resolver problemas del mundo real”, comenta Ana María.

Recuerda los fines de semana que pasó viendo las babillas de la Universidad Industrial de Santander, mientras sus papás trabajaban. Ahora, se encuentra con la misma especie en el campus de la Universidad de Florida, donde desarrolla su laboratorio como maestra, y la nostalgia invade su corazón. Creció comiendo carne oreada y tomando Kola Hipinto, la gaseosa que sigue siendo su favorita, mientras se desempeñaba como una de las mejores estudiantes del colegio La Quinta del Puente. Al culminar su bachillerato, decidió que su carrera profesional sería la ingeniería biomédica, sin embargo, en el 2005 la ciudad aún no tenía dicho programa en ninguna de sus campus de educación superior.

“Las carreras que habían en ese momento en Colombia estaban más enfocadas tal vez en la parte de ingeniería electrónica que no era lo que me interesaba. Un compañero de mi colegio, Jorge Chona, ya estaba en la Universidad de Texas, y él fue el que me impulsó a contemplar la opción de estudiar en Estados Unidos. Cuando apliqué no sabía que era tan difícil, pero lo logré y aquí he realizado mis estudios”, comenta la doctora Ana María Porras.

La especialización en ingeniería de tejidos la eligió, entre muchas razones, por una situación personal que la impactó 10 años atrás. Una de sus primas falleció esperando un segundo trasplante de riñón.