El pasado 20 de abril se abrió la convocatoria pública ‘Motivarte’, de la Gobernación de Santander. Un programa que busca apoyar las iniciativas creativas de los artistas de diversas disciplinas en la región.

Sin embargo, en el gremio cultural la iniciativa no cayó bien, pues aseguran que hay una reducción drástica en el presupuesto de los estímulos así como ciertos requisitos que no van a lugar.

Según datos entregados por los afectados, el último estímulo para escultura era de $20 millones y ahora es de $5 millones más los descuentos a los que se tiene lugar. En audiovisual una producción podía ganar $50 o $60 millones y ahora tienen que ejecutar su proyecto con $10 o $12 millones.

Ante este panorama, los líderes y voceros de cada una de las ramas de la cultura sentaron su voz de inconformidad.

Es el caso de la Mesa sectorial de Teatro de Bucaramanga, quienes a través de un documento expresaron su malestar.

“La Gobernación de Santander - Secretaria de Cultura y Turismo, acaba de lanzar un programa llamado MotivArte. Pero es un programa que desmotiva a gran escala por el grado de desconocimiento de lo allí planteado en todas las áreas artísticas. Hacen malabares de manera olímpica con cifras y números que no representan ninguna realidad de la producción artística actual. Lo que refleja esta convocatoria es un total desconocimiento del sector cultural”, se lee en el documento.

De acuerdo con Chalo Flórez Medina, dedicado hace 25 años al teatro, el debate de fondo no radica solo en la convocatoria sino en la ausencia de las políticas culturales en la administración actual.

“Desde que empezó este gobierno no ha habido ningún estímulo de las artes en ninguna rama. ‘MotivArte’ tiene el efecto contrario, está muy mal planteada, las condiciones y los términos se alejan de la realidad. Pareciera que las personas que están allí no saben de costos de producción, de requerimientos técnicos, parece que no se asesoraran”, cuestionó.

Pese a esta crítica, la Gobernación de Santander indicó que “para el gobierno la cultura ha sido priorizada como referente en el desarrollo integral del departamento. Por ello, en el 2021, ha destinado un presupuesto de más de $1.300 millones para la trazabilidad y financiación de 162 propuestas en las diferentes áreas y disciplinas artísticas”.

Para Alberto Borja, artista y curador los entes territoriales locales y departamentales han mostrado indolencia e indiferencia con los agentes de la cultura en la región.

“Conseguir apoyos de parte de la empresa privada es difícil y los recursos públicos también son de muy difícil consecución y cuando se logran son irrisorios. Reconozco el esfuerzo de la Gobernación por sacar la convocatoria de estímulos, pero hay que decir que es un compromiso anual, que llevamos año y medio esperando y en donde los recursos no tienen comparación con los entregados en ocasiones anteriores”.

“Sorprende esta convocatoria atropellada, con unos recursos tan pequeños y con condiciones bastante ambivalentes. Entiendo perfectamente la insatisfacción del sector. Venimos de un año pésimo y viene una convocatoria en donde puede haber un alivio para tratar de menguar las deudas pero no es así, todos los sectores la están pasando mal.”, agregó.

Fabián Flórez, del gremio musical aseguró que pese a los inconformismos el dinero destinado a la convocatoria se debe ejecutar. “Son recursos que no podemos perder, la idea no es generar conflictos sino reunirnos y generar un acuerdo”.

Según explicaron, la idea es solicitar una reunión con el gobernador directamente para tratar los puntos por mejorar de la convocatoria.

¿Qué responde la Gobernación?

Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo de Santander explicó que “no es cierto que el gobierno departamental no haya tenido en cuenta a los artistas. Hemos tenido muchas cosas que mostrar pese a la pandemia”.

Mencionó además que en comparación con las becas del año pasado, ahora hay más recursos.

“Si hacemos una comparación de las becas bicentenario del 2019 eran $1.200 millones y solamente repartían 120 becas, nosotros hoy tenemos estímulos e incentivos por $1.300 millones, de los cuales vamos a entregar $980 millones en premios, a 162 artistas”.

Además resaltó que en esa convocatoria se tendrán en cuenta proyectos presentados por personas del sector cultural que hagan parte de las diferentes poblaciones de enfoque diferencial (NARP, indígenas, pueblos Rrom, población en reintegración y reincorporación, Lgtbi, víctimas del conflicto, entre otras).

“Tenemos alcance en las siete áreas e impactaremos a cerca de 4.700 artistas en todas las provincias. Estamos también en la formulación de concertación. No se cual será el inconformismo, a pesar de todo hemos apoyado en muchas otras acciones a los artistas, hemos venido haciendo esfuerzos para reactivar la cultura del departamento”, agregó.

Frente a la no realización de la convocatoria en el 2020 resaltó que por cuestiones de la pandemia no pudo realizarse, sin embargo se apoyó al sector de otra manera.

En la página web www.santander.gov.co, puede conocer a profundidad el portafolio de estímulos, cronograma de actividades, requisitos de participación, documentos requeridos, marco jurídico y proceso de selección de MotivArte.