Cuidado con las ofertas laborales en redes sociales

Las alarmas están encendidas en el área metropolitana tras las denuncias que han realizado varias mujeres, incluso el concejal Jaime Andrés Beltrán, sobre promesas de trabajo difundidas a través de redes sociales y plataformas virtuales que han terminado siendo solo un ‘anzuelo’ para cometer delitos que ponen en riesgo la integridad de las personas.

Y aunque no se sabe si se trate de una red o de hechos aislados, lo cierto es que cada vez son más los casos que se conocen de personas que han sido engañadas con una falsa oportunidad laboral.

María, por ejemplo, dice que llamó para un empleo que vio en un aviso. “El señor me dio la dirección de su casa para que fuera ese mismo día. Se me hizo extraño y no fui. Luego me llamó y me escribió mensajes diciendo cosas obscenas. Yo lo eliminé, pero se quedó con mis datos personales porque me había pedido la Hoja de Vida”.

Cristina, por su parte, quiso aplicar a un trabajo de mesera en un restaurante. “Yo escribí al Whatsapp y el administrador empezó a responderme con la palabra ‘amor’ y a preguntarme que si era soltera, brava (...). Luego me pidió fotos de cuerpo completo y como me negué se enojó y me dijo que ya había conseguido empleada”.

Andrea, una modelo de 20 años, relató que fue contactada por Instagram para unas supuestas fotografías de ropa exterior que se harían en un centro comercial de Bucaramanga. “La primera cita la cancelé y en la segunda ya fui. Esperé como dos horas. Ingresamos al lugar donde haríamos las fotos y me dijo que escogiera la ropa que me iba a poner. Él hacía que hablaba por celular. Cuando escogí la ropa dijo que tocaba ir a Girón porque el fotógrafo no alcanzaba a llegar”.

Ella con un sinsabor se montó al vehículo y de un momento a otro el sujeto le dijo que le prestara el celular porque necesitaba enviar algo y el suyo le estaba fallando. “Yo se lo alcancé a entregar, pero cuando reaccioné le dije que yo mejor le ayudaba. Yo siempre me sentí incomoda y él tenía una actitud muy extraña. Cuando íbamos por los reductores del Anillo Vial, él miraba para todos lados y se mostraba intranquilo, yo aproveché que casi no se podía andar y me bajé y salí corriendo, él se fue detrás mío pero yo alcancé a cruzar y montarme en un taxi. Yo presentía que me iban a secuestrar o que algo iban a hacer conmigo”.

Frente al tema, el brigadier general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se pronunció diciendo que a través de su grupo interdisciplinario de investigadores de delitos informáticos y delitos sexuales no hay evidencia de ninguna denuncia, hasta el momento, relacionada con estos hechos.

“Sin embargo, invitamos a toda la comunidad o a quien pudiera resultar afectado a que denuncie oportunamente estos hechos. Asimismo, la Policía Nacional iniciará el proceso para tomar contacto con las posibles víctimas y así iniciar formalmente la investigación y esclarecer los hechos”, acotó el General.