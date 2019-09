$!El rebusque del Centro: El útil oficio de los ‘tinterillos’ en Bucaramanga

Una profesión escrita en su destino

Mario Barajas, de 62 años, es uno de los pocos tinterillos que todavía se encuentran. A esta profesión le debe todo. Con ella pudo ‘sacar adelante’ a su familia, darles estudio a sus hijos y nunca les hizo falta nada.

Hace 37 años inició en este oficio por pura casualidad, pues se dedicaba a trabajar con su papá en una zapatería. Además, su sueño era ir a la universidad a estudiar idiomas.

“Un día estaba pasando por el sector, y un amigo que ya falleció, me pidió el favor que le ayudara porque estaba muy ocupado. La fila de personas era muy larga, me dijo, ‘chino, ayúdeme y yo le doy 100 pesos’. Después, atendí a otro señor, luego a otro y a otro. Yo nunca pensé terminar en esto, pero le cogí tanto cariño que me quedé y me quedaré aquí”, relató Mario.

Es así como descubrió esta buena oportunidad de negocio y decidió instalarse allí para ganarse ‘platica’ ayudando a las personas escribiendo los documentos que necesitaran para sus trámites.

Sin embargo, no fue fácil. Este grupo de personas, que se encuentra muy bien organizado, no podía aceptarlo como si nada. Al principio lo sacaron porque era ‘el nuevo’, pero tiempo después falleció un tinterillo, la vacante quedó disponible y lo recibieron, primero como ‘mandadero’, pero se fue abriendo paso hasta convertirse en uno de ellos.

Al principio todo era a mano. Mario muestra con emoción uno de los formatos que todavía guarda como un tesoro y que sirvió para hacerles cientos de trámites a los bumangueses.