La denominada ‘Desobediencia Civil’ en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, JAC, convocada por la Asociación Municipal que congrega a estos organismos populares de Bucaramanga, surtió efecto. De hecho solo 68 JAC, de las 278 debidamente conformadas en Bucaramanga, escogieron a sus nuevos directivos. Es decir, apenas se eligió el 24%.

El resultado de esta elección fue entregado por el secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, John Carlos Pabón.

No obstante la poca participación ciudadana que se vivió en la ciudad con este proceso electoral, en los 68 barrios en los que sí se cumplió el proceso electoral no se presentó ningún tipo de irregularidad: “La fuerza pública y el Ministerio Público acompañaron tales comicios, lo que garantizó que no se registraran alteraciones. Luego de las elecciones se comenzó con la consolidación de los resultados y los seleccionados dispondrán de un mes para acceder a sus registros y credenciales”, dijo.

Según la información oficial, estaban habilitadas cerca de 50.000 personas inscritas en los libros de afiliación de las 278 JAC registradas ante la Alcaldía de Bucaramanga.

Entre los sectores en donde sí se cumplió este proceso electoral están: Tejarcitos, San Cristóbal, Transición V, La Juventud, El Sol, Manuela Beltrán, Los Conquistadores, Los Pinos, Bucaramanga, Buenavista, Prados del Mutis y La Joya, por citar solo unos cuantos barrios.

¿Por qué la Desobediencia?

Arnulfo Camargo Botello, presidente de AMAC, dijo que “promovimos la citada Desobediencia Civil porque no estaban dadas las garantías para darle vía libre a este proceso, sobre todo sabiendo que la ciudad atraviesa por el denominado cuarto pico de la pandemia”.

Además, dijo el dirigente popular, “la causal de suspensión de las elecciones de las JAC se dio por la declaratoria de emergencia sanitaria, causal que incluso estará vigente hasta febrero próximo”.

“No entendemos cómo se convoca a elecciones sabiendo que este tipo de certámenes promueven congregaciones y además muchos de los electores ni siquiera están vacunados contra el COVID-19”, aseveró.

“El Ministerio del Interior, mediante resolución, convocó al proceso electoral violando la carta de navegación de las Juntas de Acción Comunal, que en uno de sus puntos señala que las elecciones se realizarán cuando deje de existir la emergencia sanitaria”, argumentó.

Y reiteró: “Mientras el gobierno advierte que se está aumentando nuevamente el pico de la pandemia, de la noche a la mañana el Ministro del Interior convoca a las elecciones para el pasado 28 de noviembre, sin concertar con los líderes y exponiendo la vida de muchos de ellos, ya que son personas de la tercera edad”.

Camargo Botello explicó que “con la negativa de ir a las urnas estamos exigiendo respeto y dignidad para los líderes comunales, afectados por la pandemia. Recalco que ellos no fueron tenidos en cuenta por el gobierno para la realización de este proceso”.