Estos son los 11 municipios que han declarado calamidad pública por emergencias en Santander

Aunque todo el territorio santandereano se ha visto afectado por varios eventos climáticos, a hoy son 11 municipios donde se ha declarado calamidad pública por las siguientes razones:

1. Aratoca: por temporada seca e intenso calor

2. Barichara: por desabastecimiento de agua potable.

3. Cabrera: por sequía e intenso calor.

4. El Guacamayo: por variabilidad climática y temporada seca.

5. Los Santos: por desabastecimiento de agua potable.

6. Vélez: por desabastecimiento de agua potable.

7. Confines: por fenómeno de El Niño.

8. Betulia: por desabastecimiento de agua potable.

9. Suaita: por temporada de sequía.

10. Guapotá: por variabilidad climática y temporada seca.

11. San Benito: por desabastecimiento de agua potable.

Adicionalmente, informó la entidad, a nivel nacional son cinco los incendios que se encuentran activos y de los cuales dos están en territorio santandereano, específicamente en los municipios de Mogotes y Floridablanca. Los demás están en Primavera y Cumaribo, en el departamento de Vichada, y el restante en Páez, Cauca.

Así las cosas, la UNGRD activó para las 24 horas del día, el Centro de Información y Telemática, Citel, que realiza el seguimiento y el monitoreo de eventos en todo el territorio.

El director (e) de la UNGRD, Víctor Meza Galván, afirmó que "la Unidad está comprometida con la atención de los incendios forestales en Santander y en todo el país, y ha dispuesto de todos los recursos técnicos, logísticos y humanos para apoyar a las autoridades locales y regionales en la gestión del riesgo".

Alerta por incendios forestales

Según la UNGRD, Santander se encuentra entre los cuatro departamentos más afectados por incendios forestales. Sumado a éste, están: Vichada, Cauca y Boyacá.

Igualmente manifestaron que, entre el 3 de noviembre de 2023 y ayer sábado 20 de enero de 2024, se han presentado 237 incendios forestales en el país, conflagraciones que han afectado un total de 3.523 hectáreas de vegetación en 131 municipios.

La UNGRD finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para tomar medidas de prevención y autocuidado para evitar la ocurrencia de incendios forestales, como no arrojar colillas de cigarrillo, no hacer fogatas, no quemar basuras ni rastrojos, y reportar cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes.