“Esperando la respuesta de la aclaración, las obras que ya están, continúan, no para sacarle el quite a la orden judicial sino para evitar traumatismos viales”, concluyó.

“Entre tanto se resuelva la aclaración, las obras no tienen por qué estar suspendidas, pueden continuar. Vale aclarar que lo que va a continuar son los frentes de obra que están abiertos y que hay que organizar, señalizar, terminar de pintar, para evitar accidentalidad y congestión, en eso se va a concentrar la acción y por eso se está solicitando la aclaración a la juez.v No vamos a hacer es abrir frentes nuevos.

Según el Juez 13, la decisión se tomó por no acatar el Plan de Ordenamiento Territorial y de no realizar una debida socialización.

De igual forma, que se haga una debida socialización; hemos visto por ejemplo cómo el fin de semana capturaron a una mujer, en semanas anteriores, al parecer producto de riñas, golpearon a una mujer mayor de 50 años, de igual manera en el sector de Plaza Mayor en Real de Minas, los vehículos de ciertos conjuntos no podían entrar a sus propios parqueaderos de forma normal, producto de estos trazados de la Ciclorruta, y así sucesivamente se recibió mucha información producto de la no socialización.

Personero: Dos cosas, que se ajusten los trazados de la Ciclorruta al Plan de Ordenamiento Territorial. A luces del Ministerio Público no se tuvieron en cuenta estos trazados y por ende son irregulares por no decir ilegales, cuentan con las dos características.

¿Qué se viene ahora con la Ciclorruta?

Personero: El contratista debe suspender las obras, no puede estar dejando materiales por ahí tirados, tiene que recoger absolutamente todo, no puede seguir construyendo, tampoco puede tumbar lo que está hecho.

Ya se le corre traslado a la Alcaldía para que conteste, que organicemos todo el proceso, que nos sentemos a entablar un proceso de diálogo, pero tenemos que esperar que haya un fallo de fondo por parte del Juzgado 13 Administrativo con la Acción Popular.

Esperamos que sea pronto, normalmente una Acción Popular demora entre uno y dos meses, pero por el tema de acumulaciones judiciales, esa se radicó el 26 de junio y no se ha decretado la medida cautelar, por eso tocó poner la tutela.

En caso de ganar ese proceso, deben volver a la normalidad las calles y tienen que hacer la Ciclorruta porque el tema no es que no se haga, el tema es que se tiene que hacer, pero bien hecha, no puede hacerse si no es armónica con la ciudad y que adicional atropella la economía. La idea es que sea una Ciclorruta amigable que nos ayude a potencializar los sectores económicos.

Datos:

* Cerca de 12 corredores viales de la ciudad serán adecuados con carriles exclusivos para pedalistas.

* 17,4 kilómetros de ciclorrutas prometió entregar la Alcaldía de Bucaramanga, para finales de 2019.