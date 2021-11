Sellan sus picos para que no hagan ruido, amarran sus patas, cortan sus alas, los guardan en cajas o pequeños recipientes para que no se puedan mover, incluso, en llantas para que no los encuentren en alguna requisa.

Estas son algunas de las prácticas macabras a las que son sometidos los animales silvestres, víctimas del tráfico ilegal; el tercer negocio ilícito más rentable en el Planeta de acuerdo con la ONU.

Sin embargo, el traficante no es el único responsable del comercio ilegal de especies. Mientras sigan existiendo personas que, por acción u omisión, tienen animales silvestres como mascotas o consumen su carne y sus huevos, seguirá fortaleciéndose este cruel y lucrativo negocio ilícito, que atenta contra el derecho a la libertad y pone en riesgo la salud de los ecosistemas.

Frente a esta problemática ambiental, la Cdmb junto con el grupo de Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bucaramanga pusieron en marcha una nueva estrategia, como parte de la campaña 'Héroes al rescate animal', para sensibilizar a los ciudadanos sobre el derecho a la libertad de la fauna silvestre.

"Consiste en un recorrido que estaremos realizando por los 13 municipios de nuestra área de jurisdicción para combatir el tráfico de fauna silvestre. Queremos sensibilizar a los ciudadanos, contarles por qué no deben tratar de domesticar a estas especies. Hay que dejarlas que tengan sus espacios libres, que puedan actuar de manera natural, que puedan cumplir sus funciones biológicas", destacó el director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes Nova.

El recorrido comenzó por el área metropolitana de Bucaramanga. Este miércoles la jornada se cumplió en las instalaciones de la Cdmb.

"Queremos que todos los ciudadanos entiendan que cuando compran, adoptan o tienen un animal silvestre en sus casas o fincas, están siendo cómplices del maltrato animal. ¿Por qué? Porque maltrato es sacarlos de su hábitat, intentar domesticarlos, cortarles sus alas, cambiarles su alimentación natural, colocarles cadenas, tenerlos enjaulados. Eso es maltrato y los animales silvestres merecen y necesitan vivir en su hábitat natural", explicó Diana Carolina Pérez Cortés, profesional del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Cdmb.

La autoridad ambiental reitera el llamado a los santandereanos a convertirse en #HéroesAlRescateAnimal, denunciando el tráfico o la tenencia ilegal de fauna silvestre.

"Si tienen un animal silvestre como mascota, entréguenlo, si conocen algún caso de tráfico o tenencia ilegal, denúncienlo. Pueden comunicarse al 123 de la Policía Nacional o al 3187070030 de la CDMB", agregó la funcionaria.