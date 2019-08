“Lean a Gabriel García Márquez, un feminista radical”: Carolina Sanín en Ulibro 2019

Con la moderación de Yolanda Carrillo, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), Sanín habló durante hora y media sobre su último libro de ensayos; el cual recoge las vivencias de esta autora en diversos temas, en los que además, se sumerge en recuerdos, lecturas y sobre todo, en el lenguaje de descubrir, comprender y cuestionar distintas facetas del mundo y de sí.

Sanín también habló sobre García Márquez, comentó que sus textos son “inclasificables” y a la vez “eruditos, intimistas, tiernos, poéticos, divertidos, irónicos, francos, de una ilación matemática y una sensibilidad profunda, que ofrecen una experiencia única de lectura y perfilan a su autora como una de las voces más singulares de la literatura colombiana contemporánea”.

La también docente, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y PhD en literatura española y portuguesa de la Universidad de Yale, expresó que todos deben leer a García Márquez porque es un “feminista radical”. “No fue justamente un patriarca, fue el hombre más afeminado que hubo en Colombia, no solo en su forma sino desde la conciencia, una conciencia hermafrodita”, añadió la autora.

Otras de las obras escritas por Sanín son las novelas “Todo en otra parte” y “Los niños”; y los cuentos, “Ponqué y otros cuentos” y “Yosoyu”. Ha incursionado en el mundo de la literatura infantil con sus dos obras “Dalia” y “La gata sola”.

A manera de conclusión, Sanín agregó: “Quizás el miedo procede siempre de que no sabemos dónde estamos; de dudar de que estemos donde creíamos estar; de no poder encontrar dentro de nosotros —de no poder intuir— las leyes del lugar que ocupamos”.