El periodista de la Sección Economía y Negocios de Vanguardia, Miguel Orlando Alguero Montaño, ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023, en la categoría de Mejor Trabajo de ‘Audio Reportaje’, con el Podcast titulado: ‘El Bolsillo, ¿Cómo es vivir sin pensión en Colombia?’

El trabajo periodístico ganador recopiló tres valiosas voces: la de una trabajadora sexual, la de una vendedora informal y la de un señor que durante años trabajó en el campo; los tres cuentan cómo han podido sobrevivir sin la debida pensión.

Según Alguero Montaño, “cada uno de ellos tiene su testimonio y sus particularidades, pero en común cuentan como sus ingresos y sus trabajos, que no eran formal o en su momento no lo fueron, no lograron cotizar con los requisitos que da la norma; entonces no pudieron llegar a la edad de pensión y hoy no tienen cómo reclamar una pensión porque, de manera literal, no cotizaron”.