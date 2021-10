Son diez proveedores los que le están solicitando al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, y a GMP Ingenieros SAS, el pago de más de $3.690 millones por trabajos ejecutados, servicios realizados y bienes alquilados, en el marco de la ejecución de los contratos que contemplaban la construcción, ampliación y mejoramiento de 19 colegios en Santander.

Guillermo García Navas, representante legal de G4P SAS y representante suplente de Eccon Ingeniería SAS, le expresó a Vanguardia su preocupación por la situación que atraviesan. Nadie les ha entregado respuestas claras, ni soluciones a sus exigencias.

“A G4P les están debiendo $329 millones y a Eccon Ingeniería $296 millones. Hacia abril nosotros nos dimos cuenta que habían unas facturas sin pagar y cuando entra el paro nacional, el contratista (GMP Ingenieros SAS) pierde toda comunicación. Decidimos ir a las oficinas (ubicadas en Floridablanca) a radicar las facturas y a buscar explicaciones, pero nos llevamos la sorpresa que el contratista no estaba en la zona, se había llevado todo”, dijo.

De acuerdo con García Navas, desde entonces han buscado todas las maneras posibles de que alguien responda por este dinero, pero el silencio se ha vuelto desesperante.

“Solo diez proveedores firmaron el derecho de petición, pero pueden ser más los afectados. Se les han pasado cartas a la Gobernación de Santander, al Ffie, a la Asamblea de Santander y al Ministerio de Educación. Estamos en la determinación de no permitir el reinicio de estas obras hasta que no estemos a paz y salvo todos los que hemos participado en los proyectos. En mi caso, me tienen que pagar para que los nuevos contratistas puedan partir de donde van”, aseveró.

En ese sentido, los subcontratistas exigen que el Ffie no efectúe ningún tipo de reconocimiento económico a GMP Ingenieros SAS hasta que no se encuentre al día con los proveedores y aliados.

“En caso que el FFIE, teniendo de conocimiento la situación actual de proveedores y aliados santandereanos pague a GMP será responsable de peculado por mala administración de los recursos públicos”, agregó.

¿Qué responden?

Para esta redacción no fue posible establecer contacto con GMP Ingenieros SAS. No obstante, el tema se consultó con el Ffie, unidad adscrita al Ministerio de Educación.

Jaime Alejandro Durán Fontanilla, director jurídico del Fondo, respondió que “nosotros les hemos contestado a los subcontratistas y enviado comunicaciones en donde les explicamos que de acuerdo con la relación comercial y contractual que tienen con GMP, nosotros no podríamos intervenir. Esa relación no es de nuestro alcance. Ellos firmaron una relación contractual con GMP, así que el Ffie (como contratante de GMP) es ajena a eso”.

Por otra parte, el director jurídico aclaró que los contratos que firmó el Ffie tienen una cláusula especial, donde se deja claro que la subcontratación debe ser autorizada, de lo contrario no será permitida.

“GMP nunca nos reportó una subcontratación de manera formal. De todas maneras le hemos trasladado al contratista y a la interventoría la petición que nos han hecho los proveedores y, en algunos casos particulares, los hemos enviado a las mismas aseguradoras para que se enteren de la situación que se está presentando de incumplimiento”, comentó.

En medio de todo este enredo, lo que podrían ‘salvar’ estos saldos es que los contratos marco tienen una condición para liquidarlos. Consiste en que los contratistas deben presentar paz y salvo de los proveedores, reconocidos por las interventoría, para efectos de que se lleve a cabo esa liquidación.

“Le hemos pedido a la interventoría que haga un reconocimiento de estos proveedores, si alguna de esas empresas no figura dentro de este reporte, no hay nada qué hacer. En ese caso, tienen las instancias correspondientes para ir en contra de GMP por la relación contractual, no con el Ffie”, acotó.