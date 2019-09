Como un homenaje hacia las víctimas del conflicto armado y en especial a los campesinos colombianos, el periodista mostró algunas secuencias fotográficas con personajes como líderes sociales, comunidades indígenas y familias que rehacen su vida a pesar del caos que les dejó la guerra.

Historias como las de Aquileo Mecheche y Eugenio Palacio, que mediante retratos tomados en su carrera periodística se honró la memoria de estas dos víctimas del conflicto armado, entre miles de colombianos que también fueron asesinados. La moderación estuvo a cargo de Xiomara Montañez, quien trató temas relacionados con la naturaleza, la paz, la educación y el periodismo. “Para mí fue muy bello estar aquí y ver tanta gente bonita con quienes vamos a construir la paz que nos quieren arrebatar”, manifestó Colorado en el evento donde afirmó que los campesinos fueron los ‘grandes perdedores’ al haberles arrebatado sus tierras con las que cultivaron nuestros alimentos y esa forma de violencia causó que las familias quedaran desunidas. También, el fotógrafo comentó que tiene una relación muy cercana con ellos y resaltó su forma de ser. “Conozco a campesinos con sus manos sucias que tienen más fuerza y más ética que muchos, por esto debemos abrazarlos porque los necesitamos”, acotó Colorado.

El periodista comparó la paz con el transcurso que hace una oruga al convertirse en una mariposa. “El proceso de paz debe ser delicado y frágil como ella”. De igual forma, “todos debemos ser constructores de paz, hay que volar y ver otros ángulos de la realidad debido a que los niños necesitan caminar por sendas de paz, la esperanza no se debe perder”, añadió.

En cuanto al periodismo, el autor de la exposición ‘El Testigo’, encontrada en Cali y Bogotá, manifestó que la forma de hacerlo “es caminando y resistiendo ante las adversidades para contar las historias de las comunidades”, la misma que según él se escribe con poesía, música y danza. Asimismo, el compromiso como comunicadores es ser claros y no caer en la repetición de la información. “Hay muchas formas de contar y narrar la memoria”, agregó Colorado.

La zozobra que tiene la comunidad bumanguesa en la lucha de la defensa del Páramo de Santurbán, también fue un tema manejado en el conversatorio. El periodista manifestó a la audiencia que “no dejen de marchar, tienen que subvertir sus almas y no sus armas, porque el oro no se come, entonces basta ya a la minería”, dijo Colorado.

En el evento hubo un minuto de aplausos en donde todo el público asistente reconoció la labor del periodista, además, fue un homenaje a esas personas que a pesar de los hechos lamentables ahora duermen bajo el ‘cielo estrellado’, última foto que mostró Abad y aludió la frase de Ernesto Sábato. “A la vida le hace falta una grieta para volver a vivir”, como reflexión de que la naturaleza siempre crece luego de la tragedia. Finalmente, Jesús Abad Colorado concluyó que esta “termina abrazándonos y diciéndonos, doy vida mientras haya luz y ustedes hacen guerra”.

Por Cindy Melisa Rodríguez Grass