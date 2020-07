Neowise, el cometa más brillante en décadas, se podrá ver en Santander

“Neowise tiene una órbita parabólica, no lo vamos a volver a ver. No es como otros cometas, por ejemplo el Halley, que tiene una órbita recurrente y cada generación ve su cometa”, agregó Núñez.

“Los cometas se ven al salir el sol o al ocultarse. No es fácil verlo desde la ciudad. Al amanecer se observará por el noreste y al atardecer por el noroeste, esta última es la mejor oportunidad para nuestra región”, mencionó.

Sin embargo, no es prudente organizar salidas en grupo para su avistamiento, debido a la pandemia del COVID-19.

“No es conveniente ningún tipo de reunión para verlo. Nosotros no lo podremos ver desde el telescopio que tenemos, porque no tenemos acceso a la universidad. En este momento es más importante la salud que ver cometas. No es recomendable ningún tipo de actividad grupal porque podría generar contagio”, enfatizó el director del Grupo Halley.

Aquellas personas que tienen la fortuna de vivir en veredas, corregimientos o municipios altos, lejos de la ciudad y que cuenten con una baja contaminación lumínica podrán disfrutar del cometa. “Solo tienen que ver al noroeste, buscar la Osa Mayor y observar con atención”.

Recuerde visualizar el horizonte al noroeste durante una hora después del atardecer. Tal vez logre ver un cometa.