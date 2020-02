Tensión en la UIS tras plantón ayer contra presuntos docentes acosadores

Tras la jornada de protesta convocada ayer por un grupo de alumnas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en rechazo a las conductas abusivas y presunto acoso sexual por parte de docentes, y ante la ausencia de respuesta por parte de la rectoría de la institución, los estudiantes realizaron un plantón frente al Edificio de Administración 1, donde funciona la Rectoría y dos de las tres vicerrectorías.

Según testimonios de las estudiantes, la situación se complicó ante la negativa del rector Hernán Porras de remover de su cargo a un docente del plantel, quien hace un año habría sido denunciado por acoso sexual.

Aunque este caso ha sido el más sonado, la comunidad de estudiantes revela que no es el único.

“Estamos dando respuesta a que no nos está sirviendo el debido proceso, porque las víctimas han dado sus testimonios pero como no tienen agresiones físicas, no son válidos los procesos”, manifestó una estudiante.

