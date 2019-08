Camila Merchán* era estudiante de la UIS en una carrera de ingeniería. La única mujer en muchas de las clases que matriculó. En una de esas asignaturas un docente la ponía de ejemplo sobre cómo no debía ser un profesional del área. Las constantes burlas machistas se convirtieron en chantaje para ayudarle a mejorar su promedio. Cuando Merchán no quiso reunirse en privado con el profesor, éste le puso baja calificación lo que causó que ella perdiera la materia.

“El acoso sexual a estudiantes no es algo de este semestre. Tiene un trayecto histórico y desde hace más de dos años que comenzamos a exigir mejores protocolos de atención a las denuncias, más mujeres se han acercado a hablar; incluso ya egresadas. Como colectivos feministas y de género nos organizamos para hablar de estas problemáticas porque el protocolo no está dando sus frutos. Se evidencia la negligencia de la universidad para atender y disminuir esa violencia”, dijo Prada.

Entre las quejas de los colectivos está el hecho de que el Protocolo de Género, adoptado por la UIs hace un año para recibir denuncias de maltrato y acoso, desestima muchas denuncias porque no se tratan de violencia física o porque las únicas pruebas con las que cuenta la víctima son testimoniales.

Los cerca de 15 grupos que se han unido para exigir mejores rutas de atención a las denuncias de acoso, aseguran que la universidad no entiende que la violencia sexual en el campus principal y en sus sedes regionales, es sistemática y que por el momento el protocolo no contempla sanción hacia el victimario.

“Tanto dentro del campus o de manera virtual, si usted es estudiante activo puede acceder a este protocolo. En teoría brindan asesoría jurídica (opcional) y acompañamiento sicológico. Pero se centra en brindar asesoría a la persona afectada. Al profesor denunciado no le hacen nada. Lo más grave que ha pasado es que le abren un proceso en Control Disciplinario pero de ahí no pasa. ¿Qué pasa si es el profesor que aprueba mi tesis me está acosando? Nada. A la mujer le toca aguantar las indirectas, comentarios o ‘chistesitos’ para evitar represalias. No hay atención integral”, comentó a Vanguardia, Diana Álvarez*, miembro de otro colectivo feminista de la UIS.

Además, entre las denuncias por falta de herramientas para mitigar el acoso en la universidad, está la ausencia de una rendición de cuentas sobre el Protocolo, pues a la fecha se desconoce el número de casos que se han atendido.

“Hemos recibido varias denuncias de compañeras que se acogen a este protocolo, pero nunca las llaman para hablar del tema. Parece que desestiman casos si no los consideran lo suficientemente graves”, dijo Álvarez.