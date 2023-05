Tras publicación de Vanguardia, Samir ya no anda en los rines y estrenó bicicleta

Samir Sneider García tiene ocho años, vive en la vereda Miralindo del corregimiento Galápagos, en Rionegro, Santander. El jueves pasado sus videos pedaleando en zona rural, sobre pastos y charcos de agua en un caballito de acero, al que le faltan neumáticos se hicieron viral en las redes sociales de Vanguardia.

Tras publicar la historia del pequeño, desde esta redacción se emprendió la tarea de tocar los buenos corazones y conseguir un nuevo vehículo para este amante de las bielas. El trabajo dio sus frutos. Un benefactor le daría una sorpresa.

Luego de ser contactado, el pasado viernes el niño y su abuelita emprendieron un recorrido desde la vereda Miralindo hacia el casco urbano de Rionegro. El trayecto de cerca de 30 kilómetros arrancó cerca de las 6:30 a.m. en una buseta lechera que recoge el producto en varias fincas y que, por la topografía de la carretera, tarda hasta cinco horas en llegar al pueblo.

Pasado el mediodía, ese 5 de mayo, Samir y su acompañante llegaron hasta las puertas de la Casa de la Cultura de Rionegro. Allí los esperaban un equipo de reporteros de esta casa periodística y una sorpresa de dos ruedas.

Samir lucía muy deportivo, con su camiseta de Batman, un jean y tenis cómodos, por si tenía que caminar de regreso a Miralindo. Durante la entrevista, el niño confesó que “cuando tenía cinco años una tía me regaló una bicicleta. Con ella me gustaba ir al río y transportarme. Un día se me dañó y como no tenía más, la seguí utilizando así no tuviera llantas. Aún juego con ella, pero no la llevaba a la escuela porque me daba pena o podía perder la cadena y caerme”.