“No me han notificado”, superintendente de Salud se pronunció ante visita de la Procuraduría

La Procuraduría solicitó a la SuperSalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de EPS Sanitas, así como del trámite realizado para designar al agente interventor, Duver Dicson Vargas.

Horas después de que la Procuraduría General de la Nación anunció que indaga las intervenciones que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó en Sanitas y Nueva EPS, el superintendente Luis Carlos Leal expuso en sus redes algunas supuestas irregularidades.

Con un video publicado en su cuenta de X, Leal narró que la Procuraduría adelanta una visita presencial en las instalaciones de la Superintendencia. El repentino encuentro, según el superintendente, llegó no con un delegado del Ministerio Público, sino con “al menos” cuatro de ellos y “todos sus equipos”.

Los funcionarios del ente de control realizaron “una serie de solicitudes de algunos documentos que, por horario laboral, a esta hora no es posible entregarles de manera expedita”, dijo Leal, al tiempo que expuso que los delegados hicieron “preguntas capciosas”.

Tales cuestionamientos estuvieron encaminados, “aparentemente”, a demostrar “preocupación” por la intervención de Sanitas, “dejando a un lado, casi que en un segundo plano, la intervención a la Nueva EPS”, la cual “duplica en afiliados y en usuarios” a Sanitas.

“Es interesante ver cómo actúa la procuraduría”, señaló el funcionario de Gobierno. Agregó que en la Superintendencia de Salud están “dispuestos y prestos a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile, para garantizar la transparencia de nuestros actos”.

No obstante, Leal aseveró que hasta ahora, aun con el procedimiento de la Procuraduría en marcha, no ha sido notificado formalmente del inicio de algún proceso. “No hay un auto que me haya sido notificado donde me diga si esto tiene un carácter preventivo o disciplinario”, remarcó.

Para Luis Carlos Leal, “es importante generar las alertas frente a lo que ocurre en estos momentos en la Superintendencia Nacional de Salud”. Los llamados de atención llegan el mismo día en el que la entidad dirigida por Margarita Cabello anunció que el superintendente será investigado por la intervención a Sanitas.

En concreto, el Ministerio Púbico investigará una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. Keralty, la empresa extranjera propietaria de Sanitas, puso de presente la posible irregularidad ante el órgano disciplinario con una carta enviada a Cabello.

Por lo anterior, la Procuraduría solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor, Duver Dicson Vargas, el exinterventor del hospital Rosario Pumarejo, de Valledupar.

Igualmente, requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas en relación con el número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas que buscarían rebatir las razones de crisis económica expuestas por la Superintendencia.