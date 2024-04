Alcalde de Bogotá no permitirá nuevos bloqueos en el aeropuerto El Dorado tras protestas de taxistas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció de manera contundente a través de su cuenta de ‘X’ después de los bloqueos realizados por un grupo de taxistas en la entrada al aeropuerto El Dorado.

Los bloqueos, que tuvieron lugar alrededor de las 5:30 de la tarde del martes como parte de una protesta contra las aplicaciones de transporte, generaron congestión y preocupación entre los viajeros. Los taxistas argumentan que estas plataformas representan una competencia desleal y consideran ilegal el servicio que ofrecen.

El alcalde Galán enfatizó que, apenas fue informado de los bloqueos, dio instrucciones para levantarlos de inmediato. A pesar de los esfuerzos de la Policía por dispersar los bloqueos, estos se reactivaron en varias ocasiones, lo que requirió intervenciones repetidas hasta que la Avenida El Dorado quedara completamente despejada.

No vamos a permitir bloqueos al Aeropuerto El Dorado.



Ayer a las 5:30 pm, cuando recibí información sobre un bloqueo en la Avenida El Dorado en inmediaciones del aeropuerto, mi instrucción fue clara: intervenir para levantar el bloqueo.



En sus declaraciones, el mandatario aseguró que no permitirá que nadie bloquee el aeropuerto de Bogotá y tomará todas las medidas necesarias para evitarlo. Asimismo, advirtió que no se tolerarán retenes ni inspecciones realizadas por personas no autorizadas por la ley.

Esta postura firme del alcalde Galán busca garantizar la seguridad y la libre circulación en una de las principales vías de acceso a la capital colombiana y al aeropuerto más importante del país.