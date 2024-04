“No quisiera acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente”: Aida Victoria Merlano habla de la fuga de su madre

Tras recibir una condena de 13 años por haber participado en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, la influenciadora Aida Victoria Merlano se refirió al escándalo y dijo que no denunciará a quienes ayudaron al escape de la excongresista.

Tanto la Fiscalía como el juez del caso consideraron que Aida Victoria Merlano había participado en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, y que instrumentalizó a su hermano, un menor de edad, para llevar la maleta con la cuerda color rojo.

La influenciadora Aida Victoria Merlano, quien recientemente fue condenada a 13 años de prisión sin el beneficio de casa por cárcel, por la fuga de su madre, se refirió a los procesos judiciales en contra de los dos y dio detalles de lo que sucedió en el consultorio odontológico en octubre de 2019, cuando se dio el escape.

La exsenadora colombiana Aída Merlano escapó de la justicia el martes 1 de octubre de la cárcel mientras se encontraba en una consulta odontológica. Hoy su hija Aída Victoria fue condenada a 13 años de prisión por el delito de su madre. pic.twitter.com/TNyj5b8ajj — Vanguardia (@vanguardiacom) March 21, 2024

En entrevista con Daniel Coronel, en W Radio, Aida Victoria Merlano se refirió al día de la fuga de su madre y afirmó, una vez más, que no conocía de los planes de escape tras ser condenada a 11 años de prisión por compra de votos en 2018 cuando fue elegida senadora de la República por el Partido Conservador.

“A mí me queda complicado recordar la fuga porque yo no la presencié. Cuando mi mamá se tira por el consultorio ya yo había salido de la habitación. Yo lo único que recuerdo ese día fue salir con mi hermano del lugar, como siempre nos pide mi mamá que salgamos antes de que a ella la recojan, porque a ella no le gusta que mi hermano la vea esposada. Eso es lo que lo que yo recuerdo que pasó”, afirmó Merlano en W Radio.

En medio de su intervención, la joven también se refirió a quienes habrían estado relacionados con el escape. Si bien es cierto que, inicialmente y desde una corte de Venezuela, a donde llegó y fue capturada, Aida Merlano Rebolledo dijo que en su plan estuvieron involucrados los Char y los Gerlein, su hija no mencionó nombres ni apellidos.

“Evidentemente yo no me voy a poner a hablar de cómplices porque a mí me encanta respirar. Te juro que amo vivir, amo la vida, amo respirar. No quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. Entonces a mí como que no me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible. Lo único que puedo decir es que mi mamá se fuga porque su vida corría peligro”, puntualizó la joven en diálogo con el periodista Daniel Coronel, en W Radio.

#ElReporteCoronell Exclusivo: Primera entrevista de Aida Victoria Merlano @aidavictoriam después de su condena. La influencer fue sentenciada a 13 años y 10 meses de prisión por usar a su hermano en la fuga de su mamá. Hoy en @WRadioColombia — Daniel Coronell (@DCoronell) April 17, 2024

De igual forma, sostuvo en medio de la entrevista que no instrumentalizó a su hermano, quien para la fecha de la fuga era un menor de edad, a quien la Fiscalía señala de haber llevado hasta el consultorio en el Norte de Bogotá una maleta con la soga que Merlano Rebolledo utilizó para poderse fugar por la ventana.

“No, no reconozco ningún error. Tampoco instrumentalicé a mi hermano. Y a la gente que dice que yo debía saber, que sabía que mi madre se iba a fugar, que vi que se iba a fugar. Eso no es un delito. Si yo hubiese sabido, si yo hubiese visto, si yo hubiese contemplado, yo pude estar sentada comiendo crispetas viendo cómo mi mamá se fugaba. Pero eso no es un delito. Yo no tenía la obligación ni legal ni moral de denunciarla. Yo no fui partícipe de esa fuga. Yo no orquesté la fuga como el juez lo dice. Es absurdo pensar que yo podía orquestar esa fuga cinematográfica. Yo estaba en la universidad y tenía un emprendimiento de accesorios. No tiene sentido pensar que yo era la mente criminal detrás de eso” puntualizó.