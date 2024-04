Ministro de Minas, Andrés Camacho, desmintió al alcalde Federico Gutiérrez y dijo que el Gobierno no está planeando intervenir EPM

Lo cierto es que si el presidente Gustavo Petro intervendría EPM, quedaría en sus manos todas las empresas relacionadas con agua, luz y gas, que son los servicios que genera este grupo y que tiene además injerencia en gran parte del departamento de Antioquia.

Luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciará que el Gobierno Nacional buscaría intervenir EPM, el ministro de Minas, Andrés Camacho, desmintió esa postura.

“Alcalde, ¡al contrario! desde ayer estamos trabajando con EPM en Medellín y tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde, para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño”, dijo el funcionario.

Lo cierto es que si el presidente Gustavo Petro intervendría EPM, quedaría en sus manos todas las empresas relacionadas con agua, luz y gas, que son los servicios que genera este grupo y que tiene además injerencia en gran parte del departamento de Antioquia.

Lo que dijo Fico

“He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia”, afirmó el mandatario regional en sus redes sociales.

En medio de su pronunciamiento también sostuvo que EPM es el generador de más del 20 % de la energía que consume Colombia, y justo en este momento cuando se teme un posible racionamiento de luz debido a los bajos niveles de los embalses del país que están en sus niveles más bajos, con un 29 % de llenado.

“EPM hoy genera entre el 23% de la energía del país. Pido al Gobierno Nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre”, puntualizó Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales.