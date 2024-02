Armando Benedetti ya tomó posesión como embajador ante la FAO, un cargo que no funcionaba desde hace 25 años

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.

¿De enemigos a amigos?

Para esa fecha también se conocieron las conversaciones que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo con Laura Sarabia, quien para el momento era la jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo y ahí nos caemos todos”, afirmó Benedetti.



Por estas declaraciones la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación al presidente Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal a su campaña de 2022.