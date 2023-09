Atención: Diálogos con ‘narcos’ y grupos armados le sumaron 1.5 millones de votos a Petro, según su hermano

En un revelador diálogo con 'Los Informantes', Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, entregó más detalles sobre la vida del mandatario y algunos aspectos de la pasada campaña presidencial que le dio la victoria a su hermano.

Además de contar que tanto él, como el presidente Petro, fueron diagnosticados con el síndrome de Asperger desde su juventud, Juan Fernando habló sobre sus conversaciones por diferentes cárceles del país en medio de la campaña presidencial de su hermano, en 2022.

Podría interesarle: Petro y su hermano Juan Fernando padecen de síndrome de Asperger: esto es lo que se sabe

De hecho, uno de los puntos que más polémica generó durante esa contienda fue la visita de Juan Fernando Petro Urrego a las diferentes cárceles del país, durante 2021 y 2022. En esas conversaciones se dieron con grupos armados como el Clan del Golfo y narcotraficantes con la intención de que se diera entrega de bienes de esos grupos a cambio de 'no cárcel y no extradición', bajo la premisa del "perdón social". Todo esto en su momento generó gran revuelo.

Juan Fernando Petro señaló que esa estrategia le habría otorgado cerca de 1.5 millones de votos en la pasada elección presidencial a su hermano y, además, le había permitido sumar votos en zonas en las que no habría tenido gran incidencia.

"El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió, él lo dijo: 'Me parece raro que en lugares donde (Gustavo) Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente'. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó", dijo Juan Fernando a 'Los Informantes'.

Dicha propuesta, comentó Juan Fernando, habría sido clave para la campaña presidencial y habría contado con el acompañamiento del actual alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, con quien dijo que no había vuelto a tener contacto desde hace un año.

Petro había pedido investigar a su hermano

En marzo de este año, el presidente Gustavo Petro pidió que su hermano Juan Fernando sea investigado por posibles irregularidades en la búsqueda de la llamada 'paz total'.

Fue precisamente él, Juan Fernando, quien recorrió varias cárceles durante la campaña presidencial, entre 2021 y 2022, bajo la excusa de realizar un trabajo humanitario y así entablar contacto directo con narcotraficantes y excapos de grupos ilegales que estaban a punto de ser extraditados.