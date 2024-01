Atención: tras incendios se activa pico y placa solidario en Bogotá, ¿cómo queda operando?

Se emitió una alerta debido al empeoramiento de la calidad del aire, con el anuncio de nuevas medidas para regular la movilidad en la ciudad capital. A modo de ejemplo, la restricción vehicular conocida como "pico y placa" se aplicará también los días sábados.

De tal manera que, el próximo sábado, los vehículos particulares con placas terminadas en 6-7-8-9-0 no podrán circular desde las 6 a.m. hasta el mediodía."Los camiones que tengan más de 10 años circularán también con pico y placa. Pares en la mañana, de 6 a.m. a 1 p.m. e impares en la tarde, de 1 p.m. a 8 p.m.", puntualizó el mandatario de la capital.

Además, el alcalde Galán aseguró que aquellos que ya realizaron su solicitud y pago para el pico y placa solidario no enfrentarán problemas. Sin embargo, no se admitirán nuevas solicitudes mientras persista la alerta por la mala calidad del aire.

"Los que tienen solicitud hecha y pagada pueden circular", dijo el acalde.

Asi mismo, debe tener en cuenta que el pico y placa para los sábados será en toda la ciudad, aunque la alerta ambiental sea zonal.