'Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado': Gustavo Petro sobre resultados de pruebas Pisa

"En Matemáticas Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado y esta es la realidad. Comparativamente con la Ocde, la Ocde tiene muchos mejore resultados. Esto impacta en las capacidades para ponernos en las vanguardias tecnológicas de hoy", afirmó el jefe de Estado.

En medio de su intervención, el Presidente sostuvo que las reformas que se han hecho al sistema en el pasado no han apuntado a que los colombianos puedan tener mejores niveles educativos. "Esto no es una nueva noticia, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad en el saber, no existe."

Justamente en las pruebas Pisa, según la Ocde, se obtuvieron "resultados sin precedentes" toda vez que los países de esta organización cayeron 15 puntos en áreas como Matemáticas, y 10 en lectura.

“La dramática caída en el rendimiento sugiere un choque negativo que afecta a muchos países, al mismo tiempo que el covid-19 pareciera ser un factor obvio”, dijo la Ocde.