Familiares, amigos y allegados de las víctimas, aún no pueden creer lo sucedido. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y condolencias.

En la mañana de este miércoles se ha viralizado un conmovedor video de la familia de Dosquebradas, Risaralda, quienes salieron de paseo hacia Ibagué, pero nunca llegaron.

Familiar de otras víctimas mortales no ha podido llegar a Cajamarca

Mucho se ha hablado de los cinco integrantes de la familia Orozco Monsalve.

Pero no solo ellos perecieron en el lugar, otras tres personas murieron atrapadas en el carro donde se movilizaban, todos también de la misma familia.

Cabe resaltar que en el vehículo, también iba una mujer de 51 años, quien logró salir gateando y salvar su vida. Ahora se encuentra hospitalizada en Ibagué.

Según relató Beatriz Esteban, la hermana de la superviviente, a la FM, ahora vive una tragedia peor, pues no ha podido llegar a Cajamarca para hacer el reconocimiento de los cadáveres de sus familiares.

“Perdí a tres de mis seres queridos: a mi cuñado, a mi sobrino Sebastián, a la esposa de mi sobrino y milagrosamente logró salir de ese vehículo mi hermana gateando, no sé cómo porque el carro quedó desintegrado totalmente, es muy doloroso”, dijo la mujer al medio de comunicación.

Además, la mujer afirmó que tampoco se ha podido reencontrar con su hermana, que está sola en el hospital, porque el trancón para llegar a ‘La Musical’ es monumental.

“Necesitamos llegar a Ibagué, pero quiero entrar por Cajamarca para tratar de llegar a la morgue para hacer el reconocimiento y poder ir adelantando lo que necesitamos de los trámites que tenemos allí, porque los tres están allí en Cajamarca”, dijo.

Asimismo, hizo un cuestionamiento por la mala planificación de la vía y expresó que no entiende cómo es que no haya una ruta alterna que conecte al suroccidente del país.

“No tengo palabras sino de tristeza, no entiende uno como a esta hora seguimos en este taponamiento antes del peaje de La Línea, no he podido llegar a Ibagué a ver a mi hermana que está sola, lo intenté por Manizales, lo intenté por acá”, puntualizó.

A su vez, dijo que es imperdonable que un camión se quede sin frenos y que la mafia impera en Colombia, haciendo referencia a la revisión técnico mecánica.

“En este país no hay políticas serias con las revisiones técnico mecánicas, es una mafia que pone en riesgo la vida de la gente, la trampa impera porque no se piensa que se pone en juego la vida de otros, por los que pagan por pasar la revisión aun sabiendo que los carros están en mal estado”, concluyó Esteban.