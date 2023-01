Después de 7 años Colombia y Venezuela reabren el puente José Antonio Páez

El acto de reapertura contó con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, y autoriadades locales y regionales y sus pares del vecino país.

Desde este 4 de enero, vehículos particulares, de pasajeros y de carga comenzaron a transitar cumpliendo estrictas medidas de control por parte de las autoridades de ambos países.

La reapertura del puente activará el comercio, la inversión y el turismo, además de que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en este punto estratégico de la frontera.

“Desde que inició el Gobierno del Cambio, entendimos la importancia de trabajar de manera urgente por la reapertura de los fronteras con Venezuela, debido a la importancia y la hermandad que existe entre nuestros pueblos. Ya son varios los puntos que hemos habilitado en Norte de Santander y ahora en Arauca, y esperamos que estas decisiones mejoren el comercio y la calidad de vida de todos los habitantes de estos sectores”, resaltó el Ministro.

Reyes González estuvo acompañado por el gobernador del Estado Apure, Eduardo Piñate; la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios; el alcalde de Arauca, José María Romero, entre otras autoridades colombianas y venezolanas que trabajan día a día para fortalecer las relaciones binacionales entre ambos países e impulsar el progreso de ambos pueblos.

El Gobierno colombiano solicitó que Venezuela permita el paso de vehículos en todos los puntos habilitados: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y el Puente Unión en Puerto Santander.

De igual manera, se busca unificar el paso de vehículos en Colombia de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y en Venezuela de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. De la Dian de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y el Control migratorio de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

En cuanto a tipo de vehículos:

• Las motos tendrán el mismo tratamiento que los vehículos particulares. Deben tener casco y chalecos distintivos para ingresar a Venezuela. En Colombia (Cúcuta) está prohibido el parrillero hombre.

• Los taxis pueden operar, entrar al territorio del otro país, dejar el pasajero y deben volver a su país vacío. Solo pueden circular en los municipios transfronterizos. Sí quieren pasar deben diligenciar el permiso de circulación provisional (Venezuela).

• Las rutas de transporte público que tienen recorridos autorizados solo pueden hacer origen destino conforme los actos administrativos existentes que aprobaron los recorridos. Se requiere estudiar cambio de rutas.

El Ministro de Transporte recordó que se exigirá el SOAT o la póliza equivalente y se estudia revisar una póliza binacional para los vehículos que transiten por la zona.