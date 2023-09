Este jueves, 21 de septiembre, se adelanta la audiencia del juicio oral contra Jhonier Leal, procesado por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal; y de su mamá, Marleny Hernández en noviembre de 2021.

Durante la audiencia del pasado 7 de septiembre, Jhonier Leal denunció que se sentía acosado durante el proceso. En su momento, el acusado le reclamó a la Fiscalía General de la Nación diciendo que se sentía "torturado psicológicamente" por la forma en como el fiscal del caso, Mario Burgos, lo miraba en la diligencia.

“Yo si le pido tanto al fiscal como a la señora Andrea que tengan un poquito de respeto, que no me estén mirando, que no se estén burlando, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están siempre torturando psicológicamente con esas miradas y esas risas que no me gustan, es lo único que pido, un poco de respeto”, dijo Leal luego de que interviniera una de las testigos.

Ante esto, quien se pronunció de forma contundente fue la jueza, quien le dijo al imputado que las emociones se mostraban de forma exterior y que era completamente normal.

“Yo sé señor Jhonier que usted claramente puede en las respuestas que estén dando los testigos asentar con su cabeza (...) todos nosotros exteriorizamos nuestras emociones de diferente manera, tal vez lo mismo lo hace la Fiscalía e incluso la suscrita. Pero por favor mucha mesura, doctor Mario Andrés Burgos, señor Jhonier”, afirmó la jueza.