"En la Fiscalía hay 'roscas' de alto nivel”, Petro volvió a chocar con el fiscal Barbosa

El presidente Gustavo Petro volvió a chocar con el fiscal general Francisco Barbosa. El mandatario acusó al jefe del ente acusador de querer llevar presos a varios de sus funcionarios y de abrirles procesos antes de que termine su periodo constitucional en noviembre de este año.

“Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes (gabinete o cercanas al gobierno). Él me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Entonces lo hará por los lados”, señaló Petro a su gabinete durante su visita a Quibdó (Chocó).

Es que en la Fiscalía ya se adelantan procesos como el de las chuzadas a Marelbys Meza (exniñera de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia) y el de posible enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro (hijo del presidente) por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Dos escándalos que involucran funcionarios y miembros de la familias presidencial.

De acuerdo con lo dicho por el presidente, el fiscal Barbosa tendría que adelantar todas las aperturas de los procesos contra los funcionarios antes del 12 de febrero, fecha en la que termina su periodo constitucional para darle paso a una de las tres fiscales que ternó el propio Gustavo Petro.

Además de la supuesta apertura de investigaciones, el presidente Petro también insinuó que el fiscal estaría protegiendo algunos “mafiosos” que deberían estar siendo investigados.

“Se burla con la Constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay ‘roscas’ del más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia”, añadió Petro.

De fondo, la Corte Suprema de Justicia todavía no se decide por ninguna de las tres mujeres que ternó el presidente –Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón–.

La elección de fiscal fue aplazada para el 8 de febrero y, ante la ausencia de elección, la Fiscalía quedaría bajo la dirección de un fiscal provisional.

Con información de El Colombiano