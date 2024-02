“Es un drogadicto, no se le puede creer nada”, así calificaba el Canciller a Benedetti, a quien acaba de nombrar embajador en la FAO

El polémico exsenador Armando Benedetti, quien había salido del Gobierno Nacional en medio de varios cuestionamientos por el escándalo del polígrafo y la presunta financiación ilegal a la campaña Petro Presidente 2022, ya es parte nuevamente del cuerpo diplomático.

El canciller Álvaro Leyva Durán, quien está suspendido por la Procuraduría General de la Nación, ya firmó el decreto con el cual deja en firme el nombramiento de Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO.

Justamente, Leyva Durán había calificado a Armando Benedetti como un "drogadicto" a quien no se podía creer nada en medio de la crisis política que se generó en Palacio de Gobierno.

"Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?", dijo Leyva en declaraciones a los medios de comunicación.

Para esa fecha también se conocieron las conversaciones que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo con Laura Sarabia, quien para el momento era la jefe de Gabinete.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, afirmó Benedetti.

Por estas declaraciones la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación al presidente Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal a la campaña Petro Presidente 2022