“Es un fraude que puede dañar la reputación del país”: Turista canadiense que fue víctima de estafa en Cartagena

Una turista canadiense, identificada como Can Lin Yu Chen, denuncia que fue víctima de estafas a turistas durante su visita a Cartagena en medio de las fiestas navideñas.

La mujer solicitó un tradicional paseo en coche turístico por las calles del Centro Histórico, pero lo que no imaginó fue que le desembolsarían $22 millones 230 mil equivalentes a 5.700 dólares.

Así lo registró Mundo Noticias, luego de que el pasado 21 de diciembre, la canadiense contratara los servicios del operador turístico en coche por un valor de 100 mil pesos por el recorrido en coche.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el cochero le comunicó que no disponía de un datáfono para realizar el pago con tarjeta de crédito, pero que una amiga suya podría facilitare uno para concretar el pago.

La turista y el cochero se dirigieron al Parque Fernández Madrid, donde una comerciante independiente realizó el proceso. Según el relato, la mujer procedió a utilizar la primera tarjeta, señalándole que esta no era válida después de haberle cobrado 6 millones. Solicitó una nueva tarjeta y realizó una operación similar por 6 millones más.

Posteriormente, mediante una tercera tarjeta, extrajo 5 millones de pesos, y llevó a cabo una cuarta operación por una suma significativa, alcanzando así un total de 5.700 dólares, equivalente a $22 millones 230 mil.

Tras varias transacciones, la víctima se percató de que había sido estafada al revisar los extractos de sus tarjetas al día siguiente, por lo que rápidamente Chen contactó a sus bancos, logrando congelar una de las cuatro operaciones crediticias realizadas.

Posteriormente, presentó una denuncia ante la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes buscaron al conductor del coche turístico. Este último negó su responsabilidad y condujo a las autoridades en búsqueda de la comerciante, a quien no han logrado ubicar.

Ante este incidente, la Asociación Cartagenera de Cocheros emitió un comunicado rechazando el acto cometido por uno de sus operadores y anunció la suspensión indefinida del conductor involucrado en el caso.

“Respetuosos del debido proceso, pusimos a disposición de las autoridades competentes todo el acompañamiento por parte de nuestros voceros para brindar colaboración e información que permita esclarecer lo ocurrido. Esperamos que avancen las investigaciones “, se lee en el documento de la Asociación.

Dos días después a la estafa, la mujer canadiense también le dijo a Mundo Noticias en entrevista, que es frustrante que las autoridades no hayan tomado ninguna medida contra los presuntos estafadores.

“Me siento impotente y hago este video para informar a otros turistas sobre el riesgo al viajar a Cartagena, tenía la esperanza de que las autoridades locales o la Policía tomaran medidas más fuertes, especialmente porque son conscientes de los detalles específicos y la participación de la empresa y el conductor”, indicó.

Lo cierto es que la víctima le expresó al medio cartagenero que era la primera vez que viajaba a Colombia, donde se lleva una experiencia desagradable tras lo acontecido en Cartagena.

"Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país, especialmente una ciudad y un destino muy popular para muchos extranjeros. Estoy segura que no seré la única persona y no seré la última que enfrenta este tipo de estafa. Es frustrante que aun no haya ninguna medida y espero que la Policía actúe”, expresó la canadiense.

*Con información de El Colombiano.