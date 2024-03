Esta sería la atmósfera para el Gobierno después del estancamiento de la reforma de la salud en el Senado

A raíz de casos como estos, aquellos que no solo creen que la reforma de la salud no soluciona los problemas existentes, sino que también genera nuevos desafíos, están solicitando una votación rápida.

Por lo pronto, una primera jugada del Ejecutivo y del Pacto es dilatar la votación en la Comisión VII. “A mí no me van a presionar”, advirtió la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, ponente, quien tiene la responsabilidad de fijar la fecha para la votación definitiva.

La postura del Presidente fue entendida tanto por los funcionarios clave del Gobierno, quienes de inmediato comenzaron a idear cómo revitalizar el proyecto, como por los opositores, quienes consideran que lo construido en el sistema en las últimas tres décadas no debería ser desmantelado.

Así que el Gobierno entra a actuar. El inri va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba. Allá él. Pero la reforma de la salud es absolutamente imprescindible porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder el dinero público”, aseguró Petro.

“El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundirla. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos.

Anteriormente, desde la Casa de Nariño, afirmó contundentemente: "No vamos a retirar la reforma de la salud en absoluto", atribuyendo la responsabilidad al Poder Legislativo.

Los firmantes son Nadia Blel y Alfredo Marín, del Partido Conservador; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Norma Hurtado, de ‘la U’; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de ASI. No fue una acción espontánea, sino el producto de varias jornadas de trabajo con las cúpulas de sus respectivos partidos.

Con ellos, la reforma ya tenía siete votos en contra y cuatro a favor (tres del Pacto Histórico y uno de Comunes), por lo que el futuro de la iniciativa quedaba en manos de Fabián Díaz, (Alianza Verde), Ana Paola Agudelo (Mira) y Norma Hurtado, quienes a esa hora estaban indecisos.

“El mensaje que queremos enviar es que este es un Congreso que sí escucha a la ciudadanía y que es un Congreso autónomo frente a la agenda del Gobierno (...). Es evidente que se puede hundir”, señaló la senadora Blel para una entrevista con EL TIEMPO.

Alrededor del mediodía del martes, la senadora del partido 'la U' - que anteriormente fue aliado del Gobierno pero que ha estado distanciándose de la Casa de Nariño precisamente debido a la reforma de la salud - optó por no respaldar la propuesta oficial.

“He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo de la ley de la salud, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado.

Hoy considero que lo mejor es archivar este proyecto, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza”, aseveró la congresista, quien además lidera la ponencia alterna de la reforma pensional. Agudelo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que cuando llegue la hora de votar acompañará “el archivo del proyecto” y aclaró que no firmó porque no hace parte del grupo de ponentes.