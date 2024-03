Exvicepresidente Germán Vargas será sometido a una cirugía: “Estoy medio asustado”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, dio a conocer que será sometido a una cirugía.

La intervención quirúrgica se realizará debido a un mal procedimiento médico que fue sometido tras un accidente que sufrió en bicicleta en mayo del 2022, en Boyacá.

"Me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos y ya completando dos años me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. ¿Qué me diagnosticaron? Que había quedado mal operado", dijo el exmandatario.

Esto se reveló durante una nueva edición del programa 'Conversemos con Germán Vargas Lleras', el cual se llevó a cabo con la participación de un grupo de adultos mayores.

Añadió que el procedimiento se llevará a cabo en abril y será realizado por su EPS. Además, mencionó que la cirugía lo dejará "fuera de circulación durante tres o cuatro meses".

Durante la conversación, Vargas Lleras abordó varios temas de la actualidad política del país. En particular, expresó su opinión sobre la reforma de la salud, calificándola como nefasta.

“De todas las leyes del actual gobierno, esta es la más nefasta, la más peligrosa, la más inconveniente, la que más nos afectaría individual y colectivamente”, comentó el exvicepresidente.

Además, Vargas Lleras contó: “Me van a tener que volver a fracturar el fémur, retirar todo y volverlo a incorporar, hay un riesgo de que eso no se consolide y no cicatrice”.

A pesar de una operación previa mal ejecutada en Colombia, el líder político se someterá a una nueva intervención quirúrgica en su país.

“Desafortunadamente los costos en Estados Unidos son altísimos. Yo tengo una medicina prepagada que me funciona muy bien y me atienden muy bien, por cierto, se llama Sanitas, pero no cubre operaciones en el exterior. Además, acá me siento más cómodo, mejor atendido”, manifestó y al mismo tiempo reconoció que: “Estoy medio asustado con la operación, no crean”.