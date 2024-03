Hijo de Iván René Valenciano es acusado de golpear a su expareja: “hoy te mueres maldita”

“Yo recibo la llamada de su teléfono y era una mujer que me colgó, en ese momento yo le digo: ´no quiero nada más contigo, vete para tu casa y yo me bajo en la mía´”, dijo.

“Yo cojo mis llaves y estaba como a cinco casas de mi conjunto, no me percato en qué momento él se vino sobre mí, cuando abro la puerta él se me mete y comienza a decirme: ´hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa´”, contó la mujer.