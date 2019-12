¿Qué dijo de la protesta social?

Las protestas sociales en Colombia y otros países del continente no tienen color político y responden al deseo de la gente de luchar por unas mejores condiciones sociales y un futuro para los jóvenes.

“No podemos equivocarnos, esto no es de izquierda, no es de derecha, y esto no es solamente aquí en Colombia, son vientos que recorren el mundo, vientos de independencia, vientos de justicia que recorren el mundo y afortunadamente el muro que impedía que esos vientos llegaran a Colombia ha sido derrumbado con el acuerdo de paz”, sentenció Rodrigo Londoño.

Sobre las declaraciones de algunos líderes de la derecha latinoamericana, en el sentido de que las protestas sociales son un complot acordado en la reunión del Foro de Sao Paulo, celebrada este año en Caracas, dijo que están “subestimando” al pueblo.

Futuro político de la Farc

Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, aseguró que lo ocurrido en las elecciones locales y regionales de octubre pasado, en las que tres exguerrilleros fueron elegidos alcaldes en Turbaco (Bolívar), Guapi (Cauca) y Puerto Caicedo (Putumayo) es, además de un aprendizaje, “una gran ganancia”.

“Lo importante es que se hizo el ejercicio” y aunque “no nos hemos podido reunir todos para analizar en detalle lo sucedido en cada región, en general el balance es positivo”, dijo.

Sin revelar fechas, anticipó que para revisar el futuro político de la Farc están “preparando lo que en otros momentos se llamaba congreso, que llamamos ahora asamblea nacional, y estamos estudiando y debatiendo las tesis donde se va a marcar la línea a seguir a partir de este congreso”.