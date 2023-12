En medio del pronunciamiento, los exfuncionarios afirmaron que los pacientes no han sido el centro del debate ni de la reforma a la salud. "Los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones. Con ellos y con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del sector salud, hemos insistido en la importancia de trabajar en una reforma de salud que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos".

Las preocupaciones

En la misiva que le enviaron al Gobierno Nacional los exministros expresaron nueve preocupaciones que tienen sobre el documento que está próximo a terminarse en la Cámara para poder pasar al Senado de la República.

Además: Las alertas que han emitido desde diferentes sectores por el impacto que tendría la reforma en el sistema de salud

Incumple mínimos constitucionales: El proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva.